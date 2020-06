Radní: Stadion Viktorie Žižkov by mohl přejít pod magistrát

Stadion fotbalové Viktorie Žižkov by měl zůstat ve veřejném vlastnictví, zároveň by bylo vhodné jej převést do správy magistrátu. Po jednání rady to dnes řekl radní Prahy pro sport Vít Šimral (Piráti). Město podpořilo postoj Prahy 3, která stadion vlastní a odmítla nabídku nového majitele druholigového klubu Martina Loudy, jenž jej chce koupit. Šimral řekl, že magistrát je ochoten Praze 3 přispět na opravy nutné k tomu, aby Fotbalová asociace ČR prodloužila klubu licenci.

K tomu jsou podle FAČR nutné investice za 50 milionů korun. "Určitě s městskou částí dohodneme harmonogram tak, abychom naplnili požadované podmínky," řekl Šimral. Hlavní nutné úpravy by se podle něj měly udělat ještě v létě před začátkem fotbalové sezony.

Radní dodal, že magistrát radnici na opravy přispěje formou dotace nebo půjčky, ale bude nutné brát v potaz nutnost šetření v důsledku koronavirové krize. "Každý radní musí velmi radikálně škrtat," uvedl. Dodal, že řešením by mohl být také převod stadionu na město, což doporučila magistrátní komise pro sport.

"O takovéto variantě s námi oficiálně nikdo nejednal," řekl k tomu ČTK starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). Dodal, že pokud by se mělo jednat o převodu na magistrát, bylo by nutné, aby se město zavázalo stadion uvést do stavu, kdy bude možné na něm hrát zápasy první a druhé ligy.

Louda se stal vlastníkem klubu v lednu a nedávno nabídl radnici, že stadion odkoupí za odhadní cenu a zaváže se do něj investovat. Vedení Prahy 3 to odmítlo a nabídlo mu pronájem na deset let za symbolickou částku jedné koruny s tím, že městská část a magistrát do stadionu investují 25 milionů korun.

Přestavba stadionu i pronájem pozemku

Starosta Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že je možné jednat i o možnosti například pronájmu pozemku na 99 let nebo společném podniku k celkové přestavbě stadionu, do kterého by radnice pozemek vložila. Úplně zbavovat se jej však nechce, bojí se toho, že po prodeji by mohla namísto stadionu vzniknout například developerská zástavba.

Louda to odmítl s tím, že je ochoten do stadionu významně investovat, ale nechce vložit desítky milionů do pronajatého majetku. Odmítl také to, že by plánoval na pozemku cokoliv jiného než stadion. Zároveň trvá na tom, aby radnice v případě, že stadion neprodá, minimálně zaplatila nutné investice 50 milionů pro splnění požadavků FAČR.

Pražský magistrát již vlastní vršovický Ďolíček, který po dlouhých jednáních odkoupil v roce 2018. Nyní připravuje rekonstrukci stadionu Bohemians 1905 spojenou s dalším rozvojem jeho okolí.