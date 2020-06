Ocenění pro hráče a trenéra května získali pardubický Hlavatý a brněnský Machálek

Lídr soutěže vyhrál po restartu všechna čtyři utkání a opět se přiblížil vysněnému postupu mezi elitu. V květnu na tom měl lví zásluhu zejména Michal Hlavatý.

Jednadvacetiletý záložník nejprve jedinou brankou utkání rozhodl duel s Prostějovem. Pak Východočeši rozstříleli 5:0 Ústí nad Labem a opět to byl Hlavatý, kdo cestu za třemi body režíroval. Reprezentant do 21 let se pod výsledek podepsal hattrickem, který vsítil v rozmezí pouhých jedenácti minut. Navýšil své konto letošních zásahů už na sedm.

Hráčem měsíce byl zvolen Michal Hlavatý z @FK_Pardubice a trenérem Miloslav Machálek z @FCZbrojovkaBrno ⭐️ pic.twitter.com/TgLaH2FCWM — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) June 8, 2020

Ambice postoupit do nejvyšší soutěže má rovněž brněnská Zbrojovka, která má s účastí mezi elitou bohaté zkušenosti. Poté, co mužstvo převzal v říjnu do té doby trenér Líšně Miloslav Machálek, šel tým z moravské metropole výkonnostně nahoru.

Důležité body uhrála Zbrojovka rovněž po koronavirové pauze. Nejprve přivezli svěřenci osmapadesátiletého kouče tři body z Ústí nad Labem, následně ve šlágru 19. kola remizovali 0:0 s dalším adeptem na postup - pražskou Duklou. Brno se usadilo na druhé pozici a pomalu může po roce opět pomýšlet minimálně na baráž.