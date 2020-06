Mladý šikula vyslyšel kouče a Pardubice táhne do ligy. Chceme to dokázat, hlásí

Je k neudržení. Ve středu srazil ranou po břevno domácí Duklu, o víkendu proti Varnsdorfu otevřel skóre, a ještě připravil druhou trefu Ewertonovi. „Trenéři mi pořád vtloukali do hlavy, že bych mohl dávat i nějaký góly. Teď se mi to konečně daří," usmívá se šikovný středopolař, který je v probíhající sezoně s devíti zásahy nejlepším šutérem mužstva. Brankovou průtrž přitom intenzivně prožívá i jeho rodina. „Z tolika gólů jsou trochu překvapení, ale strašně moc rádi. Přejí mi to stejně jako přítelkyně," hřeje mladíka, jenž pozítří oslaví 22. narozeniny.

„Snad jich ještě pár dám a pomůžu tam, kam se chceme všichni dostat," připomíná pardubický postupový sen. Parta mladých dravců s ostřílenými matadory Černým a Jeřábkem chvátá mezi elitu, na jaře vyhrála sedmý zápas v řadě a v čele tabulky zvýšila náskok před Brnem na devět bodů. „Série si vážíme a chceme ji co nejdýl prodlužovat," ujišťuje Hlavatý.

Navzdory spokojenosti však krotí euforii. Byť tým prchá konkurenci a ve zbytku ročníku sehraje už jen sedm utkání. „Z každé výhry se ale hodně radujeme a pokaždé se připravujeme, jako bychom hráli zrovna nejdůležitější zápas," říká.

Skvěle poskládaný tým

S Pardubicemi se před sezonou kalkulovalo v tabulce do šestého místa, první příčka je pro řady fandů velkým překvapením, jenže Východočeši jsou na špici právem. Mužstvo pracuje jako dobře seřízený stroj a skvěle se vypořádalo s letními odchody ofenzivních opor Petráně s Fouskem.

„Je dobře poskládané a má týmového ducha. Sedli jsme si v kabině, jeden makáme za druhého, rádi spolu hrajeme. Velkou zásluhu na úspěších má trenérský štáb, který výborně funguje. Přemýšlí o fotbale podobně jako my," libuje si talentovaný blonďák. Devizou Pardubic je také defenziva, vždyť ve 23 zápasech inkasovaly pouhých třináct gólů. „Je super! Dobrá vizitka nejen obranné čtyřky, ale celého mančaftu," pěje chválu Hlavatý.

Vpředu zleva Michal Hlavatý z Pardubic a Ondřej Bláha z Varnsdorfu.

Josef Vostárek, ČTK

V Pardubicích vládne nadšení. Ve městě perníku je sportem číslo jedna lední hokej, vlna návštěvnosti při domácích fotbalových duelech se ale zvedla a příznivci svoje miláčky vydatně podporují. „Na ulici mě lidé nezastavují, ale ti, co chodí na zápasy, nám opravdu hodně přejí. Fandí, žijí s námi a nás to žene dopředu," tvrdí tahoun Východočechů.

Postup mezi elitu je pro Pardubické silným lákadlem, přestože jejich stadion Pod Vinicí nesplňuje kritéria pro nejvyšší soutěž. „První liga by byla krásná, je náš cíl. Chceme to dokázat, protože všichni v klubu pracují fakt velmi dobře a celkově je to takhle tady dlouhodobě nastavený. Daří se nám, tak proč postup neudělat tento rok," burcuje Hlavatý.