Hlavica věřil. Pokud remíza s Pardubicemi Zbrojovce pomůže, budeme rádi, tvrdí kapitán Líšně

Její fanoušci se nevešli do stanovené kvóty 1240 diváků, které pořadatelé vpustili do hlediště, a tak jejich skandování „Bojujte za Brno!" zaznívalo zpoza stadionu. „Samozřejmě že jsme to vnímali. Musím ale jasně říct, že jsme primárně usilovali o úspěch Líšně. Jsme šťastni, že Pardubičtí právě u nás poprvé v jarní části soutěže narazili. Pokud ale naše plichta pomůže i Zbrojovce, budeme samozřejmě rádi," tvrdí kapitán úspěšného druholigového nováčka Jan Hlavica.

Právě on odpověděl čtvrt hodiny před koncem parádní trefou téměř z dvaceti metrů na vedoucí gól Pardubic z úvodní půle. „Přilétl ke mně odražený balon a zůstal jsem na chvíli před soupeřovou šestnáctkou volný. Tak jsem si ho zasekl a vypálil. Mířil jsem k tyči, střela mi dokonale sedla," libuje si.

Hlavica prozradil, že ani za nepříznivého stavu neztrácel víru, že jeho mužstvo prestižní utkání neprohraje. „Snažil jsem se parťáky v kabině v pauze vyburcovat. Pardubice sice vedly, ale bylo vidět, že nejsou na hřišti nijak dominantní. Nakonec jsme je mohli i porazit. Mám v hlavě nadějnou situaci z úplného konce zápasu. Bohužel jsme míč poslali někam k hospodě," usmívá se dobře naladěný stoper fotbalistů z brněnského předměstí.

Spokojený je i kouč Líšně Milan Valachovič. „Musím kluky pochválit, s dalším předním druholigovým mužstvem jsme odehráli víc než vyrovnanou partii. Pro nás je remíza o to cennější, že na rozdíl od ostatních celků nepracujeme zcela v profesionálních podmínkách. Někteří naši hráči vstávají ve čtyři ráno do práce, ale přesto jsme byli hladovější po gólu a vytvořili si i víc šancí," těší ho.