Druholigový Třinec je v karanténě. Dohraje se druhá liga?

„Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařídila karanténní opatření v našem FK Fotbal Třinec u všech testovaných osob, které přišly do přímého kontaktu s osobou nakaženou novým typem koronaviru (covid-19). Z epidemiologického hlediska byl poslední významný kontakt dne 17. června 2020.

Karanténa u těchto osob byla nařízena po dobu čtrnácti dní, a to do doby oznámení výsledku negativního testu vyšetřovací metodou PCR – výtěr z nosohltanu, provedeného na konci karantény dne 1. července," stojí v prohlášení třineckého klubu.

Aby nedošlo k šíření tohoto infekčního onemocnění, všechny osoby v kontaktu s nemocným musí po tuto dobu omezit styk s ostatními osobami, přísně dodržovat pravidla osobní hygieny a sledovat svůj zdravotní stav.

„Všechny testované osoby absolvovaly dnes (v pondělí) v 15 hodin druhé testování, které proběhlo v Nemocnici Třinec. Výsledky tohoto testování by měly být známy během zítřejšího odpoledne. O karanténních opatřeních jsme okamžitě informovali LFA, která by měla rozhodnout o dalším průběhu soutěže F:NL," zveřejnil třinecký klub.

Rozhodnutí co dál s druholigovou soutěží je na Ligové fotbalové asociaci LFA. Ve hře je i předčasné ukončení soutěže. Pokud by tato situace nastala, byl by vyhlášen jen vítěz Fortuna národní ligy a postupující do první ligy a z první ligy by spadl také jen poslední tým. Baráž by se nehrála.