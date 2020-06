Zbrojovka plánuje rekonstrukci stadionu v Králově Poli

Fotbalová Zbrojovka Brno, který usiluje o návrat do nejvyšší soutěže, plánuje zrekonstruovat stadion v Králově Poli tak, aby splňoval parametry pro pořádání evropských soutěží a jiných mezinárodních zápasů. Klub to uvedl na svých webových stránkách.

Stadion už přestává vyhovovat současným požadavkům a klub by mohl mít problémy s udělením licence pro nejvyšší soutěž. I z toho důvodu uzavřel memorandum o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR.

"Aktivitu brněnské Zbrojovky, která je navíc v historii zapsána jako tým s největší návštěvností na utkání domácí ligy, považujeme směrem do budoucna za nesmírně důležitou," citovala Zbrojovka na svém webu předsedu FAČR Martina Malíka.

Zřejmě definitivně tak padá alternativa návratu za Lužánky, kde tehdejší FC Boby Brno hrálo ligu naposledy v roce 2001. Stadion v této lokalitě zchátral i přes snahu o oživení a návratu na ikonické místo. Důležitou roli hrají i tahanice města s podnikatelem Liborem Procházkou, který si nárokuje vlastnictví několika staveb. Tyto spory se vlečou už několik let a stále nejsou vyřešeny.

Brněnská radnice se ale úplně nevzdává projektu stadionu za Lužánkami, jehož studie je hotová. "Dál tento projekt držíme a chceme povolit výstavbu za Lužánkami. Ale rozumíme aktivitě Zbrojovky, která připravuje projektovou dokumentaci a další podklady až do fáze územního rozhodnutí. Pokud se jí to celé podaří, tak nastane situace, kdy se město bude o tento projekt zajímat," řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Opravený stadion na Srbské ulici v Králově Poli by měl mít kapacitu 20.000 diváků, rekonstrukce by měla stát zhruba 700 milionů korun, tedy o polovinu méně, než byla plánovaná částka na stavbu nového stadionu za Lužánkami. Celá rekonstrukce by měla probíhat za pochodu, tedy bez toho, aniž by Zbrojovka musela hledat jiné domácí prostředí.

Problém může nastat s financováním, Zbrojovka doufá v pomoc státu, kraje i města. "Rozvoj jakékoliv sportovní infrastruktury, zvláště ten spojený s provozováním fotbalu jako takového, samozřejmě plně podporujeme," dodal Malík k brněnské iniciativě. FAČR by rád nový stadion využila pro zápasy mládežnických reprezentací, a to už od roku 2024.