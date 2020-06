Brankář Vejmola přestupuje do norského Haugesundu. Na Jihlavu budu vzpomínat v dobrém, tvrdí

Pětadvacetiletý fotbalový brankář Luděk Vejmola opouští podruhé v kariéře jihlavský FC Vysočina. Zatímco v létě 2016 ho odlákala možnost chytat první ligu za Mladou Boleslav, tentokrát si ho vyhlédl tým norské Eliteserien FK Haugesund, který aktuálně vstupuje do tamní nejvyšší soutěže.

„Luděk se k nám vracel z Mladé Boleslavi s přáním buď chytat první ligu v Jihlavě, anebo se do ní od nás znovu odrazit. Bohužel došlo na tu pro nás méně příznivou variantu," říká ředitel druholigového klubu z Vysočiny Jan Staněk. „Je to skvělý kluk a příkladný profesionál. Když dostal nabídku zkusit elitní soutěž v Norsku, bylo naší povinností o ní jednat a pokud to bude pro klub přijatelné, tak mu atraktivní zahraniční angažmá umožnit. Odchází zatím na půlroční hostování s opcí na zimní přestup," prozradil jihlavský šéf.

Podle Vejmoly se jeho odchod zrodil hodně rychle. „Moc jsem si přál, aby se kluby dohodly. Stalo se, a ve středu jsem už podepsal v Haugesundu smlouvu. Už jsem stihl poznat, že jde spíš o rodinný klub s útulným stadionkem a skvělým zázemím. Kádr tvoří převážně domácí fotbalisté a Dánové. Těší mě, že se tady docela dobře se svojí angličtinou domluvím," má radost bývalý reprezentant do 21 let Vejmola. Na Jihlavu bude vzpomínat v dobrém. „Jsem jejímu vedení vděčný, že mě do Norska pustilo. Rád se budu na Vysočinu vracet," tvrdí.