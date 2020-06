Brankář Vejmola míří z Jihlavy do Norska

Fotbalový brankář Luděk Vejmola odchází z druholigové Jihlavy do Norska. Někdejší mládežnický reprezentant bude půl roku hostovat v sedmém týmu loňského ročníku norské ligy FK Haugesund. Poté se může hostování změnit v přestup.

Brankář Luděk Vejmola odchází z Jihlavy do norského FK Haugesund.

Pětadvacetiletý odchovanec Slavkova, Drnovic a Slovácka se v první lize objevil v dresu Mladé Boleslavi, za kterou odchytal 19 utkání. Byl členem reprezentační jednadvacítky na mistrovství Evropy v Polsku v roce 2017.

"Zájem Haugesundu potvrdil po utkání s Žižkovem přímo jejich trenér gólmanů, což pro mne byl důležitý signál. Následovala domluva klubů, která šla mimo mne, a já si pouze přál, aby jednání dopadla. Ve středu jsem odletěl do Norska, podepsal jsem smlouvu a čeká mne už pouze standardní lékařská prohlídka," uvedl Vejmola na webu jihlavského klubu. Za druholigovou Vysočinu odchytal 46 zápasů a k tomu dva barážové duely před rokem s Karvinou.

Brankář Luděk Vejmola podruhé opouští #fcvysocina. Zatímco v létě 2016 odešel do Mladé Boleslavi, tak nyní míří mnohem dále a těší se na velkou sportovní výzvu a životní změnu v norském FK Haugesund ➡ https://t.co/GVi0p9AFRq#letnizmeny #prestupy #FNLiga #SpolečněSilnější pic.twitter.com/QN0igkwYpj — FC VYSOČINA (@fcvysocina) June 25, 2020

"Z prvních momentů vnímám, že jde spíše o rodinný klub s útulným stadionem, skvělým zázemím, pozitivními fanoušky a kádrem, který tvoří převážně domácí hráči a Dánové. Velmi dobrý dojem mám i z jednání s vedením klubu či z komunikace s trenérským štábem. Už jsem si ověřil, že mé znalosti angličtiny jsou slušné a domluvím se. Chtěl bych se ale naučit i norsky," plánuje Vejmola.

Odchod měl přislíbený

Vysočina tak přichází o kvalitního gólmana. „Luděk se vracel zpět do Jihlavy jako ligový gólman s tím, že buď bude hrát první ligu v Jihlavě, nebo se do první ligy zpět odrazí z FC Vysočina. V tento okamžik se bohužel realizuje varianta pro nás méně příznivější. Luděk je skvělý kluk a příkladný profesionál, proto, když dostal nabídku zkusit první ligu v Norsku, bylo naší povinností o takové nabídce jednat a pokud to bude pro klub přijatelné, tak mu angažmá umožnit," vysvětluje ředitel klubu Jan Staněk.

"Odchází na půlroční hostování s opcí na zimní přestup. S jeho možným odchodem jsme dlouhodobě počítali, proto jsme měli vyrovnanou dvojici brankářů spolu s Vlastou Veselým. Přestup je dalším dobrým příkladem pro naše mladé hráče, že pokud budou dřít a pracovat na sobě, mohou si vybojovat zajímavé angažmá v naší první lize nebo i v zahraničí," dodává Staněk.