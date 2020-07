Pardubice v euforii! Nepopsatelný pocit, hlásí kapitán po postupu. Kouč smekal

Trenér Pardubic Jiří Krejčí (uprostřed) se s hráči a fanoušky raduje z výhry a postupu do první ligy.

„Chci obrovsky smeknout klobouk před hráči. V létě jsme je sem přivedli a všichni říkali, to jsou šílenci, s takhle mladým mančaftem budou hrát o záchranu. Kluci ale měli sny, touhy a šli si za tím," chrlil trenér Jiří Krejčí v rozhovoru pro Českou televizi chválu na plejádu mladých dravců s ostřílenými harcovníky Pavlem Černým a Janem Jeřábkem, kteří vypálili rybník největším favoritům a vyhráli druhou ligu.

Přitom před sezonou počítali ztráty. Odešli Michal Petráň s Adamem Fouskem, tedy borci, kteří se starali o produktivitu a v loňském ročníku dohromady nasázeli dvacet gólů. Jenže Východočeši dokázali ofenzivní tahouny nahradit.

„Nikdy jsme neměli nějaké prvotřídní podmínky a vždycky to tady stavěli na kabině. Tentokrát se tu sešlo mužstvo, které si sedlo neskutečně. Víceméně jsme tomu nemuseli ani moc přikládat pod kotel," hřeje kapitána Jeřábka, jenž po utkání stejně jako ostatní parťáci nasadil červenou kšiltovku a oblékl červené triko s nápisem „Mistři Fortuna národní ligy"

Šestatřicetiletý záložník si užívá mimořádné okamžiky, vždyť na stadionu zná každý kout a na hřišti snad každý drn. Během čtrnáctiletého působení zažil v městě perníku i boje v divizi. „Nepopsatelný pocit... Ve svých letech jsem už nedoufal, že bych tohle někdy mohl zažít," radoval se Jeřábek, který v Pardubicích pečuje také o trávník.

„Po koronavirové pauze byl hrozně nahuštěný program, takže musím poděkovat kolegům, že to vzali za mě. Já měl tak trochu zákaz pracovat, takže jsem jenom vypomáhal. Kluci to zvládli za mě a musím jim poděkovat," usmíval se veterán. Tým zavalil komplimenty. A právem. Od pátého kola se usadil na špici tabulky, z dosavadních 29 odehraných zápasů prohrál jen tři a chlubil se skvělou defenzivou, když inkasoval pouhých 17 gólů. Brankář Marek Boháč udržel na jaře hned sedmkrát nulu.

„V posledních zápasech se kumulovala únava a z naší strany to nebyl extra pohledný fotbal. Ale vždycky jsme to urvali," sršel spokojeností útočník Pavel Černý. "Když jsme vyhráli v Třinci, už jsem věřil, že to dotáhneme," dodal Jeřábek.