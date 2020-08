Chrudim - Táborsko 1:0 Chrudim se ve dvojnásobné přesilovce protrápila k výhře

Táborsko hrálo v oslabení od 20. minuty, kdy sudí Berka za zmaření zjevné brankové příležitosti vyloučil Navrátila. Pět minut před pauzou pak rozhodčí poslal druholigového nováčka do devíti, když udělil druhou žlutou kartu Boulovi za to, že se marně dožadoval odpískání pokutového kopu. Hostující hráč podle Berky nepoužil vulgarismus a řekl: "To si děláš srandu, to je jasná penalta".

Táborsko prohrálo i druhý zápas druholigové sezony. Chrudimští se představili v novém ročníku soutěže poprvé, úvodní duel s Jihlavou kvůli výskytu koronaviru v jejich týmu nemohli odehrát.