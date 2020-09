Blansko - Žižkov 1:2 Viktoria se přiblížila vedoucímu Hradci, Dukla znovu ztratila

Žižkov se dostal do vedení ve 20. minutě poté, co si po Sixtově prodloužení srazil míč do vlastní branky Šašinka. Pojistku přidal v 55. minutě Diviš a hned za dvě minuty byl k údivu domácích vyloučen obránce Blanska Buchta. Nováček druhé ligy i v deseti snížil, když se v 74. minutě z otočky prosadil Žák, ale srovnat už nedokázal.

"Vítězství si vážíme, Blansko se vůbec nejeví jako nováček. Žádný tým to tady nebude mít jednoduché," poukazuje Zdeněk Hašek, trenér Viktorie. "Povedla se nám hlavně první půle, ke spokojenosti chyběl jen druhý gól. Druhý poločas už se nám tolik nevyvedl, paradoxně po vyloučení jsme přestali hrát svoji hru a po standardkách jsme se dostávali pod tlak," dodává.

V Blansku vítězíme 2️⃣:1️⃣ a ztrátu na Votroky snižujeme na jediný bod 💪#BLAZIZ #final pic.twitter.com/zjtoUWsWQs — FK Viktoria Žižkov (@fkvz1903) September 27, 2020

Blansko prohrálo podruhé v sezoně a zůstává na pěti bodech. Ve středu se v poháru představí na Spartě.

Ze hřiště @FKVarnsdorf pouze s bodem. Bojujeme dál! 💪



📷 Tomáš Secký pic.twitter.com/V5yM75qdKY — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) September 27, 2020

Třetí bodovou ztrátu z pěti odehraných kol utrpěla pražská Dukla. Největší favorit na postup tentokrát jen remizoval 2:2 ve Varnsdorfu, kde ztratil poločasové dvoubrankové vedení. Tým z Julisky je v tabulce čtvrtý s pětibodovým mankem na vedoucí Hradec. Varnsdorf zůstává v této druholigové sezoně neporažen, počtvrté z pěti kol hrál nerozhodně.

"Věděli jsme, v jaké situaci jsou domácí. Myslím, že se nám dlouho dařilo nepouštět je do šancí. Chtěli jsme hrát hlouběji a ukázat, že pány na hřišti jsme my. To je věc, která mi od nás chybí. Rád bych, abychom lépe kontrolovali hru. Bohužel jsme měli strach vyhrát, což soupeř potrestal," kaboní se Roman Skuhravý, trenér Dukly.

Jeho tým zatím neplní očekávanou roli lídra soutěže. "Zápasy nám ukazují, že je tým stále v jakémsi surovém stavu a je potřeba s ním komplexně pracovat. Hráče budeme neustále podporovat, na videu si zanalyzujeme nedostatky a zkusíme je zapojit do tréninkového procesu. Musíme se naučit hrát pod tlakem, být sebevědomější," přeje si Skuhravý.