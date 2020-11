Žižkov - Líšeň 3:1 Vavruška vítěznou premiérou posunul Viktorii na druhé místo, Dukla prohrála

Brněnský tým prohrál poprvé v sezoně a kvůli horšímu skóre se propadl na čtvrté místo za Žižkov a Prostějov. Všechny tři týmy ztrácejí pět bodů na vedoucí Hradec Králové.

Viktoria ve svém azylu v Praze na Proseku otevřela skóre v 15. minutě. Po rychlém vhazování se uvolnil u rohového praporku Diviš, poslal míč před branku a po chybě obránce Líšně Ševčíka překonal ekvádorský útočník Augusto Batioja z malého vápna gólmana Veselého.

Krátce po poločase po Divišově střele vyrazil Veselý míč před sebe a Jakub Urbanec skóroval do odkryté branky. Za necelé dvě minuty uprchl opět po pravé straně Diviš, na vzdálenější tyči našel volného Lukáše Zoubeleho a ten poslal míč snadno do sítě.

Dva nedělní zápasy zakončily 8. kolo ✅ Jste s výsledky spokojeni? 👇 — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) November 22, 2020

"Tým má velkou kvalitu v přechodové fázi, bývalým realizačním týmem je výborně připravený. Já hráčům v těch zbývajících zápasech na podzim můžu pomoci jen po mentální stránce," řekl v rozhovoru pro Českou televizi Vavruška, který je na Žižkově jako prozatímní kouč do konce roku. "Kluci si sami o přestávce řekli, že dříve neměli dobré vstupy do druhých poločasů, a že musí jít do druhé půle aktivně a opravdu jim to vyšlo."

Líšni k bodům nepomohla ani penalta

Hosté snížili po hodině hry. Muleme fauloval v pokutovém území Paška a nařízenou penaltu proměnil Jaroslav Málek. Žižkov však ve zbytku utkání vedení udržel a mohl se radovat z vítězství po dvou předchozích prohrách.

"Byl to úplně jiný Žižkov, než jsme znali v posledních zápasech. Vedení klubu i nový trenér asi dostali hráče pod tlak. Už to z jeho strany nebyl takový profesorský fotbal, rvali se o každý balon, bylo na nich vidět, že po výměně trenéra chtějí za každou cenu vyhrát. My bohužel udělali tři hrubé chyby v obraně a po nich jsme soupeře posadili na koně," uvedl asistent trenéra Líšně Milan Valachovič.

Jeden z adeptů na postup do nejvyšší soutěže pražská Dukla zaznamenala další ztrátu. Na hřišti ve Vlašimi na její porážku stačila jediná branka Marka Červenky z konce prvního poločasu. Vlašim se naopak po výhře 1:0 posunula již na šesté místo tabulky právě před Duklu.