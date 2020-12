Královéhradečtí fotbalisté se pokusí napodobit Pardubice

Druhá fotbalová liga se v probíhajícím ročníku hraje podle nového postupového modelu s tím, že pouze první místo v tabulce po skončení sezony by mělo zaručit právo účasti v nejvyšší soutěži. Nejblíž k této metě mají fotbalisté FC Hradec Králové, kteří vyhráli podzimní část druhé ligy před brněnským celkem SK Líšeň a FK Ústí nad Labem.

Královéhradecký tým měl postupové ambice už v minulém období. Když to nevyšlo, klub nepropadl skepsi a pustil se do nové práce. Velkou inspirací mohou být pro Votroky sousední Pardubice. Tradiční regionální rival loni v létě senzačním způsobem ovládl druholigovou soutěž a úspěšně si počíná i v první lize.

V Hradci Králové může panovat spokojenost s uplynulým půlrokem. „Prvního místa v průběžném hodnocení si moc vážíme. Celkově jsme se závěrem předchozí sezony, pohárovými utkáními a podzimem ve druhé lize prohráli pouze jednou v sedmnácti zápasech. To je dobrá vizitka," konstatoval hradecký trenér Zdenko Frťala v těchto intencích na klubovém webu.

Hradecký brankář Radim Ottmar v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

V létě odešel z Hradce Králové stoper Jakub Martinec do prvoligového Jablonce, kde hned zapadl do nejužšího kádru. Přesto se jeho odchod z Hradce výrazně nepromítl do herního stylu Východočechů.

„Máme v mužstvu zkušené hráče, kteří dokáží ostatní uklidnit po fotbalové i týmové stránce. Třeba Jakub Rada nebo Pavel Dvořák prošli vícero prvoligovými kluby a na jejich přístupu je to znát," uvažoval Frťala.

Padesátiletý kouč působí v druholigovém Hradci Králové třetí sezonu. V průběhu podzimu se o něm spekulovalo v souvislosti s tím, že by mohly mít o něj zájem prvoligové Teplice. „Za tamní tým jsem odehrál spoustu let v lize, ve dvou obdobích jsem tam byl i asistentem trenéra a v Teplicích stále bydlím. Vím, že už mají od začátku prosince nového trenéra a zvládnou to i beze mne," podotkl Frťala, jenž se plně věnuje práci v hradeckém klubu.