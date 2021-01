Dukla zahájila přípravu, otestuje slovenský talent z Itálie

Osmá příčka po druholigovém podzimu je vůbec netěší. Snad proto se fotbalisté pražské Dukly dali hned do díla a v pondělí se sešli k zimní přípravě pro druhou polovinu sezony. Odehrají v ní několik přípravných zápasů a čeká je také konfrontace v Tipsport lize. Ve složení kádru došlo k několika změnám.

Sázka na mladé na Julisce pokračuje. Devatenáctiletý obránce Filip Nagy je slovenským mládežnickým reprezentantem, který působil v Itálii. Do Dukly přišel na týdenní test. Další obránce Josef Jakab zamířil na dvoutýdenní testy do Slavoje Vyšehrad.

Záložník Dominik Preisler se zapojil do tréninkového procesu s Mladou Boleslaví, kam by měl odejít na hostování. V mužstvu už nejsou Michael Ugwu a Jaejun An, kterým skončilo hostování.

Dukla zahájila zimní přípravu ❄️ Už v neděli vstupujeme do Tipsport ligy zápasem s Táborskem.



Na marodce jsou Kim Seung Bin, Daniel Kozma a Tomáš Kott.

„Je pro nás klíčové, abychom co nejrychleji poskládali kádr pro jaro. Příprava pro nás bude trochu specifická tím, že už 20. ledna nás čeká pohárový zápas se Slavií, takže přípravu rozdělíme na období před tímto utkáním a po něm," avizuje na klubovém webu trenér Roman Skuhravý.

Již o víkendu proti Jablonci

„Jinak pracujeme stále stejně. Chceme dát příležitost mladším hráčům a být o kousek dál než na podzim. Zaměříme se na další individuální kondiční rozvoj hráčů, silovou složku a podobně," plánuje kouč.

První přípravné utkání čeká Duklu už v sobotu proti Jablonci, hned den nato vstoupí do zimní Tipsport ligy utkáním s Táborskem.

„Máme radost, že jsme dokázali termínovku zápasů vůbec poskládat. Vzhledem ke koronaviru i faktu, že první liga začíná už v půlce ledna, jsme to měli složitější. O to více si ceníme, že dostaneme šanci zahrát si generálku s Jabloncem. Bude to pro nás další zkušenost," poukazuje Skuhravý.