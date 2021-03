Ústí - Vlašim 0:0 Gól ještě na jaře nedali, Jarolím se na severu opět výhry nedočkal

Ani jeden ze soupeřů nevstoupil do jarní části sezony úspěšné. Fotbalisté Ústí nad Labem teď v předehrávce 14. kola Fortuna Národní ligy remizovali s Vlašimí 0:0, což pro oba týmy znamá zisk prvního jarního bodu. Ústí tak dál pod novým trenérem Davidem Jarolímem čeká na první vítězství.

Severočeši v pondělním televizním zápase schytali na Julisce pětigólový debakl, pátý tým tabulky tedy chtěl tvrdý direkt napravit. Ani Vlašimi se start nepovedl, prohrála doma s Táborskem, takže její motivace byla stejná.

Arma měla od začátku převahu, zejména mladík Vasil Kušej připravil hned několik šancí. Hosté pod vedením kouče Daniela Šmejkala ovšem domácí tlak ustáli.

Ve druhé půli pak Jurásek málem poslal Vlašim do vedení, domácí však soupeři skórovat nedovolili. Oba celky se tak rozešly po bezbrankové remíze.

Ústí zůstalo páté, Vlašim je osmá. Severočeši z posledních pěti duelů vyhráli jen jeden, na vedoucí Líšeň ztrácejí čtyři body. Sérii tří zápasů bez vítězství má rovněž Vlašim.

„Se ziskem jednoho bodu spokojení nejsme, šli jsme si pro vítězství. Vytvořili jsme si hodně šancí, jde o to začít je proměňovat. Trápilo by mě více, když bychom se do těchto situací nedostávali. Pokud budeme takto pokračovat, věřím, že se vstřelených gólů dočkáme," hodnotí David Jarolím, trenér Ústí nad Labem.

„Bod musíme brát, protože v prvním poločase byl soupeř jednoznačně lepší, my možná o kousek ve druhé půli. V podmínkách, kdy byl složitý terén, měla obě mužstva ve finální fázi problémy. Zápas skončil bez branek, za týden hrajeme znovu. Vzhledem k tomu, že jsme v domácím utkání prohráli, bod bereme," reaguje jeho vlašimský protějšek Daniel Šmejkal.