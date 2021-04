Trenéra Skuhravého u fotbalistů Dukly střídá Pilný

"Bohužel, série posledních neúspěšných výsledků provázená nízkou efektivitou nedala vedení klubu a ani mně jinou možnost než téměř tříletou spolupráci ukončit," uvedl v klubovém stanovisku majoritní vlastník Petr Paukner.

Šestačtyřicetiletý Skuhravý přišel do Dukly v roce 2018 s cílem zachránit ji v nejvyšší soutěži, což se mu nepodařilo. Následně měl vedle snahy o návrat do první ligy za úkol zabudovávat mladé talentované hráče do týmu, aby jejich další prodej ulehčil financování týmu. To se mu podle Pauknera povedlo, nicméně poslední neuspokojivé výsledky, které vyvrcholily středeční porážkou v Líšni 0:3, vedly k odvolání trenéra. V pěti jarních zápasech získala Dukla jen čtyři body.

Trenér Roman Skuhravý už není trenérem Dukly. Nahradil ho Bohuslav Pilný.



Více informací na webu 📲 https://t.co/glokN2l4vv#fkdukla pic.twitter.com/dU6vKHPSKw — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) April 15, 2021

"Jsem přesvědčen, že on i jeho asistent odváděli po celou dobu svého působení v našem klubu svou práci s maximálním zaujetím a za to bych jim chtěl poděkovat," dodal Paukner.

Skuhravého o dva roky starší nástupce Pilný získal jako hráč v roce 2002 ligový titul s Libercem a po skončení aktivní kariéry začal trénovat v nižších soutěžích. Vedle Hradce Králové, s nímž postoupil do první ligy, působil také ve Viktorii Žižkov, Sokolově nebo byl asistentem v prvoligové Příbrami.