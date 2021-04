Průšvih pro Žižkov. Zastupitelé Prahy 3 odmítli dohodu s klubem o stadionu Viktorky

Proti dohodě, kterou po více než ročním jednání s klubem navrhla rada městské části, se postavili i koaliční Zelení, proto se pro jeho schválení nenašel dostatek hlasů. Pro hlasovali zastupitelé TOP 09, STAN a Pirátů. Zeleným se nelíbilo, že podle návrhu smlouvy by měla radnice podniknout "veškeré nezbytné, potřebné či vhodné kroky" k prodeji stadionu, i když by se k němu přímo nezavázala.

"Problém spočívá zejména na zavilém trvání na tom, aby se to slovo prodej v té smlouvě zachovalo," řekl předseda klubu Zelených a nezávislých Matěj Michalk Žaloudek. Klub navrhl vlastní verzi smlouvy bez zmínek o prodeji, pro tu se však nenašla většina hlasů.

Vlastní návrh přinesl i klub Pro Prahu 3 sdružující zastupitele ODS, KDU-ČSL a Trikolory. Ti navrhli, aby radnice klubu stadion na 30 let pronajala za korunu měsíčně s tím, že ponese náklady na údržbu a rekonstrukce.

Dlouhodobý pronájem klub odmítá

Dlouhodobý pronájem však klub od počátku odmítá, jak dnes zopakoval předseda jeho představenstva Milan Richter. Dodal, že do stadionu je třeba výrazně investovat, což klub plánuje, a následně chce na stejném místě postavit úplně nový.

"Jednat o smlouvě má smysl pouze za předpokladu, že ta smlouva je akceptovatelná pro obě strany," řekl k tomu starosta Jiří Ptáček (TOP 09). Dodal, že navržená smlouva není o prodeji, který by muselo případně schválit i zastupitelstvo hlavního města, ale o nutné investici 25 milionů korun, kterou vyžaduje FAČR pro udělení licence. Klub má od asociace termín do pátku, aby se s radnicí domluvil.

Pokud se tak nestane, o licenci podle Richtera přijde. "V současné době máme 24 hodin do termínu ke splnění licenčních požadavků FAČR. Za klub si ale myslíme, že dnešní jednání odeslalo jasný signál, kdo tu Viktorku a rozvoj sportu pro mládež chce a kdo ne," komentoval výsledek Richter.

Prodej stadionu měl být do konce ledna příštího roku

Radou navržená dohoda počítala s tím, že obě strany budou dále jednat o prodeji stadionu klubu, který se měl uskutečnit do konce ledna příštího roku. Klub měl zároveň platit radnici nájem 100 000 korun měsíčně a ihned do stadionu investovat zmíněných 25 milionů korun, které by mu radnice vrátila v případě selhání jednání o prodeji.

V případě prodeje by se majitel zavázal, že do 20 let od podepsání kupní smlouvy postaví nový stadion na místě stávajícího, a pokud by to z objektivních důvodů nebylo možné, vybuduje tam alespoň tréninkové zázemí pro mládež. Městská část by pak navíc měla právo zpětného odkupu po dobu 20 let pro případ, že by majitel podmínky nesplnil.