Jablonec ulovil bývalého ligistu. Bude hrát za rezervu, oslovil ho Pelta

„Je to pro mě výzva. Budu se snažit pomáhat mladším klukům, aby se prosadili dál do áčka nebo alespoň do druhé ligy," říká na webu Jablonce 34letý borec, jenž v minulém ročníku nastupoval za druholigový Žižkov, kde nastřádal deset zásahů a stal se třetím nejlepším střelcem soutěže.

„Po konci na Žižkově se mi ozval Adam Pelta s trenérem Vodičkou, že mě chtějí do týmu. Chvíli jsem nad tím váhal, protože tím de facto končím s profesionálním fotbalem, ale nakonec jsem to přijal, protože do budoucna je to dobrá věc," tvrdí.

Někdejší hráč Slovácka, Mladé Boleslavi nebo Liberce bude v klubu působit i jako kouč mládeže. V současnosti vlastní B licenci. „Na trénování dětí se těším. Zase je to něco nového a snad mi to půjde dobře. Budu se snažit učit od trenérů v týmech akademie," líčí Diviš.

Jeho angažování přitom zapadá do nastolené koncepce klubu. „Chceme do něj přivádět hráče a trenéry, kteří jsou spojení s regionem, žijí tady a mají co předat mladší generaci. Začalo to u nás Honzou Vošahlíkem a dalším na řadě je teď Jarda Diviš. Časem tu budou další hráči a trenéři, kteří pomohou posouvat výš mladé talenty," vykládá manažer B týmu Adam Pelta.