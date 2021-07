Bývalý útočník Teplic Řezníček bude hrát v druhé lize za Brno

"Jsem rád, že je vše dotaženo a že už zítra mohu hrát. Jdu do známého prostředí, změnilo se tu jen pár kluků, jinak je vše stejné. A samozřejmě jsem rád, že tu je i Pavel Zavadil. Už jsem nedoufal, že bychom se mohli někdy potkat. Je to můj kamarád i mimo hřiště a jsem nadšený, že tady je," uvedl Řezníček.

Zkušený útočník se do Brna se vrací po čtyřech letech, s týmem se připravoval již od začátku minulého týdne. V letech 2015 až 2017 za Zbrojovku odehrál 48 zápasů a vstřelil 20 branek. V minulé sezoně se v Teplicích výrazně neprosadil a v 18 utkáních zaznamenal jen jeden gól. Celkem odehrál v nejvyšší české lize 301 duelů a dal 77 branek.

S týmem se pokusí vybojovat po letošním sestupu návrat do první ligy. "Jsem zvědavý. Nikdy jsem druhou ligu nehrál a nevím, co mne čeká. Chci hlavně pomoci týmu a doufám, že to bude šlapat. Týmový cíl je jasný, to ani nemusíme zmiňovat, musíme postoupit. A osobní cíle? Každý gól bude důležitý stejně jako každá výhra. Chci pomoci týmu, góly se čekají, ale když ho dá někdo jiný a vyhraje se, bude to i tak dobré a pro Brno důležité," dodal Řezníček.