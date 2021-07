Opava po pádu stavěla nový tým. Na úvod s Vlašimí jen remizovala

„Tři týdny jsme pracovali velmi tvrdě. Byli jsme na hřišti od rána do večera, deset hodin denně. Vypadá to dobře, ale až soutěž ukáže, jak na tom jsme. Racionálně můžeme posoudit na co mužstvo má, či nemá po podzimu," uvedl West, který po svém nástupu k týmu stavěl téměř nové mužstvo.

„V kabině zbylo jenom torzo, patnáct šestnáct hráčů odešlo. Na některých postech jsme neměli vůbec nikoho a museli jsme sehnat alespoň nějaké hráče, kteří byli v daný moment k mání. Nějakým způsobem se nám to povedlo, základní sestava svou kvalitu má a konkurenceschopná bude. Otázka je, jak na tom bude ten širší kádr," popsal 39letý trenér, který se k prvnímu týmu přesunul od opavské mládeže.

https://www.facebook.com/SlezskyFCOpava/videos/985120162287744/

„Jsem rád, že jsme udrželi dvojici Joss Didiba a Chris Tiehi, kteří by měli být rozdíloví a pomoct jak do obrany, tak do útoku. Stejně tak je cenné, že zůstali Pepa Hnaníček, Matěj Helešic či Lukáš Holík. Kluci, kteří by ten tým měli táhnout. Když to zlehčím, tak kdyby tu nezůstal Pepa (34let), tak vedu juniorku," pousmál se West.

Pavel Zavadil ještě coby hráč Opavy.

Vlastimil Vacek, Právo

Do týmu lákal i Pavla Zavadila, jenž v minulé sezoně působil v Opavě jako sportovní manažer. Po svém odvolání se vrátil na hřiště a plácl si se Zbrojovkou Brno. „Mluvil jsme s ním ještě před přípravou. Zda by byl ochotný pokračovat a pomoct nám jako jeden z těch zkušenějších a lídr mužstva. Ale rozhodl se, že v Opavě pokračovat nechce a tím to pro mě bylo uzavřené," vysvětlil opavský trenér.

V prvním utkání sezony přivítal exligista Vlašim a utkání nezvládl tak, jak jsi West představoval. „Začali jsem fantasticky, do patnácté minuty jsme měli tři čtyři šance, nastřelili jsme břevno," těšilo opavského trenéra.

Gól dali domácí ale jen Helešicem z penalty po faulu na Lukáše Holíka. „Půlhodinu jsme soupeře do ničeho nepustili, pak ale přišla červená karta pro Celbu, pokutový kop proti nám, útlum a soupeř utkání otočil. V poločase nám nebylo dobře, ale velmi si cením toho, že to kluci nezabalili," vykládal West.

Opavané prostřídali a čerství hráči Rychlý s Darmovzalem zápas otočili. „Šťastné střídání? Ano, kdyby se na konci trefil ještě Kadlec, tak by to byla pohádka. Gól ale nedal a soupeř v 94. minutě opět vyrovnal. Mrzí nás to, protože jsme byli od výhry snad pět vteřin," přiznal West.