Bývalý forvard Sparty pálil ostrými. Chci se Zbrojovkou za rok postup, prý je to obrovský zážitek, tvrdí

Možná ho inspiroval dvojnásobný olympijský medailista ve střelbě David Kostelecký, který se přišel na zápas podívat. Třiatřicetiletý útočník brněnských fotbalistů Jakub Řezníček pálil v druholigovém utkání s Jihlavou ostrými. Zbrojovka zvítězila hladce 4:0, a on dal všechny její góly. Bývalému forvardovi Sparty, Plzně, Mladé Boleslavi, Olomouce, Příbrami či Teplic aplaudovalo dva a půl tisíce nadšených fandů.

Vstřelil jste první góly po letním návratu do Brna, kde už jste v minulosti dvě sezony působil. Dokázal jste si představit, že vám zápas tak skvěle vyjde?

Já přicházím vždycky na hřiště především s touhou pomoct co nejvíc mančaftu. Před utkáním bych bral i jednu trefu, protože jsem na gól čekal už tři zápasy. Tentokrát si ale naprosto všechno sedlo. Vždyť jsem ještě mířil i do tyče a jednou mi ve skórování zabránil odpískaný ofsajd. Na mojí kanonádě mají obrovskou zásluhu spoluhráči. Dvě branky jsme dali po standardkách přesně tak, jak jsme si to nacvičili. Jsem šťastný, že jsme napravili dojem z předchozího nezdaru v Prostějově, který jsem měl pořád v hlavě.

Pro psychiku mužstva bylo asi hodně důležité, že jste se z nečekané porážky na Hané rychle oklepali...

Přesně tak. Druhá liga není vůbec snadná soutěž. Každý v ní může porazit každého. Nás výpadek potkal už ve třetím kole a je jen dobře, že jsme ho takovým způsobem napravili.

Jakub Řezníček

Vzpomenete si, kdy jste naposledy dal v zápase čtyři góly?

To už je hodně dávno. Snad před mnoha lety ještě v ČFL.

Jakub Řezníček uprostřed při děkovačce s fanoušky

Jak jste si užil pozápasovou děkovačku s fanoušky, v níž jste hrál jednoznačně hlavní roli?

Bylo to strašně příjemné. Moc mě těší, že na mě lidi v Brně nezapomněli. Bylo poznat, že mě mají rádi. Já je mám taky rád. (úsměv). Je vidět, že díky mému předchozímu angažmá ve Zbrojovce vědí, že nikdy na hřišti nic nevypustím.

Proč jste se vlastně po minulé sezoně rozhodl přestoupit z Teplic do týmu druhé ligy, kterou jste předtím ještě nikdy nehrál?

V Teplicích mi končila smlouva, a dopředu bylo jasné, že tam nebudu pokračovat. Z několika možností jsem zvolil Brno. Rozhodla skvělá nabídka, znalost prostředí i vzpomínka na sezonu 2015/16, v níž jsem zaznamenal třináct branek, což je zatím moje maximum. Byl jsem tu tehdy hrozně šťastný. A že Zbrojovka momentálně hraje druhou ligu? Já pevně věřím, že to bude trvat jen rok. Mojí velikou touhou je vychutnat si tady postup mezi elitu. Často jsem slýchával, že to je obrovský zážitek, na jaký se do smrti nezapomíná.

Jakub Řezníček překonává jihlavského brankáře Vejmolu

Přivedlo vás zpátky i kamarádství s Pavlem Zavadilem, který se rovněž rozhodl Brnu opětovně pomoct?

My jsme si tehdy spolu hrozně sedli. Byli jsme v pravidelném kontaktu i poté, co se pak naše cesty rozešly. To, že teď znovu sedíme ve stejné kabině, je ovšem jen shoda náhod. Nebudu ale říkat, že za ni nejsem rád.

Nyní vás čeká brněnské derby v Líšni. Bude to pro vás v neděli běžný druholigový zápas?

Nepocházím z Brna, takže prozatím to tak mám nastavené. Ale vím, že někteří kluci ze Zbrojovky Líšní v minulosti prošli. Takže mě třeba v týdnu navedou, a já se dozvím, co nás tam čeká.

Kvůli televiznímu přenosu se bude hrát už dopoledne...

To jsem snad naposledy zažil před deseti lety za Boleslav na Žižkově. Je to pro mě nezvyk, ale nemá cenu to řešit. V jakémkoliv čase musíme udělat maximum pro další vítězství.