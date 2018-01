Spoléháme na posily z Baníku Ostrava, avizuje ústecký kouč Křeček před bojem o záchranu

Co vás vedlo v tomto zimním přestupovém období k angažování dvou hráčů z ostravského Baníku?

Především to, že brankáře Petra Vaška i útočníka Alexandra Jakubova s asistentem trenéra a koučem ústeckých gólmanů Jurajem Šimurkou dobře známe už ze společného působení v Ostravě. Petr Vašek pomohl Baníku loni k postupu do první ligy, byl tam i na podzim. Je zápasovým typem, dokáže se na ně připravit. Tréninky zvládá po zranění bez problémů a je v pořádku tak, jak má být. Od Jakubova očekáváme góly. Je to vysoký střední útočník, který se prosadil ve Varnsdorfu. Proto jsme ho odtud brali do Ostravy. Tam měl smůlu, že se zranil a byl dlouho mimo hru. Chtěli jsme ho do Ústí už v prosinci, vyšlo to až teď na začátku druhé půlky ledna.

S prvoligovými Teplicemi ve středu remizovalo Ústí 3:3, když jste inkasovali vyrovnávací gól až doslova v poslední vteřině.

I když v přípravě nejde primárně o výsledky, které nejsou nejdůležitější, sahali jsme po vítězství. Proto mě remíza mrzí. A hlavně způsob, jakým jsme o výhru přišli. Bylo to podobné jako po celý podzim, kdy se práce a úsilí pokazily v poslední minutě. Nesmí se to stávat ani v přípravě. Důrazně si všechno vyříkáme.

Jste spokojen s konkurencí v mužstvu?

Po sobotním zápase s německým Neugersdorfem uděláme první řez do týmu, protože na příchodu jsou další hráči. Chceme si ponechat kádr v tom počtu, na jakém jsme s vedením klubu domluveni. Dobrou prověrkou adeptů ústeckého dresu může být i plánované utkání s pražskou Duklou.

Můžete upřesnit, o koho ještě máte zájem?

Jsme rozhodnutí, že by tady měl po zkoušce zůstat Kinque na místě stopera. Velmi blízko setrvání v Ústí je záložník Tomáš Ťok z prvoligového Slovácka. Mladý Dramé hrál proti Teplicím dobře, dal krásný gól. Vidím u něj perspektivu a záleží na tom, jak se dohodneme.