Pospěch trénuje s Opavou a nevyloučil návrat. Jsem zdravý a fotbal mi chybí, přiznal

Loni v létě ukončil Zdeněk Pospěch fotbalovou kariéru, vysedávání v kanceláři mu ale k srdci nepřirostlo. V Opavě vykonával roli konzultanta, sledoval mladé hráče a nabízel svůj pohled na ně. Přihlásil se i do trenérského kurzu, ze kterého se ale nakonec odhlásil. Nejlépe se cítí na hřišti jako hráč, proto se v zimě znovu zapojil do přípravy a odehrál i přátelské utkání v polském Opole.

O návratu na druholigové trávníky nicméně mluví opatrně. „Trenér (Roman Skuhravý) si chtěl vyzkoušel hru na čtyři obránce. A protože jsem asi před třemi týdny začal s týmem trénovat, tak jsem v tom neviděl problém. Byl jsem rád, že jsem si mohl zahrát," svěřil se bývalý fotbalista Baníku Ostrava, Sparty či dánské Kodaně.

V dalších dvou přípravných zápasech už se Pospěch na hřišti neobjevil, přesto restart profesionální kariéry úplně nevyloučil. „To ještě uvidíme, fotbal mi chybí, to nebudu zastírat. Proto jsem začal znovu trénovat. Cítím se dobře, jsem zdravý. Že bych se vrátil úplně nevylučuji," naznačil zkušený obránce.

Po minulé sezóně, kdy Opava prohrála souboj o postup do první ligy s Baníkem Ostrava o jediný bod přitom Pospěch ukončil kariéru ze zdravotních důvodů. Trápily ho především vracející se problémy s kolenem. „Některé zdravotní problémy se vyřešily a musím zaklepat, že teď je to dobré," pousmál se Pospěch, jehož láká na hřiště také to, že Opava má po podzimní části druhé ligy výborně nakročeno k postupu do HET ligy. „Kluci hrají ofenzivní fotbal, to se lidem líbí, což návštěvnost v domácích utkáních dokazuje. Druhou sezónu jsme na špici. Ta cesta je dobře nastolená," řekl Pospěch.

Slezský FC má čele národní ligy s jednatřiceti body jednobodový náskok na druhý Třinec. O dva body hůře na tom je třetí Příbram. Do bojů o postup budou chtít jistě promluvit také čtvrtý Hradec Králové a páté Pardubice. „Výchozí pozice je dobrá, ale je to tam hodně natěsnané. Ten boj o postup bude znovu složitý a předpokládám, že až do posledního kola," upozornil Zdeněk Pospěch.