Postup. Nic jiného Opavu nezajímá. Máme možná poslední šanci, upozornil Grussmann

Mají nejlepší výchozí pozici a nechtějí se jí vzdát. Fotbalová Opava si v žádném případě nepřipouští, že by v této sezóně mohla promarnit šanci vrátit se po třinácti letech do nejvyšší fotbalové soutěže.

„Cítíme, že s příchodem nového formátu první ligy od příští sezóny máme nyní možná poslední šanci se mezi elitu dostat. Náš cíl proto zůstává od začátku sezóny neměnný. Umístit se tak, abychom mohli po posledním utkání soutěže 25. května proti Frýdku-Místku slavit postup," uvedl generální manažer SFC Opava Alois Grussmann.

S výkony i umístěním panuje po podzimní části velká spokojenost, nebyl proto důvod do kádru výrazněji zasahovat. Na hostování odešli Václav Mozol do Frýdku-Místku a Tomáš Čelůstka do Pardubic, opavská kabina se rozrostla Jaroslava Svozila, který do Slezska přestoupil ze Znojma, Jakuba Janetzkého, jenž bude hostovat z Jablonce a Ondřeje Kotlíka. Toho Opavě zapůjčila pražská Dukla.

Pospěch je zpět

Na soupisce se po půlroční pauze objevil i zkušený bek Zdeněk Pospěch, jenž se v zimě zapojil do přípravy a následně podepsal půlročník kontrakt. „Zdena trénuje v plném režimu a bude zápasově využívaný primárně v rezervním týmu. Naše domluva je jasná. Do mistrovského soutěže zasáhne v případě, že to bude nezbytně nutné, nebo, když se sezóna nebude vyvíjet podle našich představ. On je na to připravený, nicméně musím říct, že vypadá tak dobře, že může nastoupit kdykoliv," uvedl trenér Roman Skuhravý.

V minulé sezóně Opava obsadila třetí příčku za postupující Olomoucí a Baníkem. Tentokrát by ráda všem ukázala záda ona. Případný postup by pro klub znamenal nemalé investice. Například do vyhřívaného trávníku. „Nutné výdaje, bez nichž bychom nemohli první ligu hrát, jsme spočítali na 30 až 50 miliónů korun," prozradil předseda klubového představenstva Marek Hájek.

Další milióny by klub potřeboval i do dalších let. Bez strategického partnera, kterého klub hledá marně už několik let a jeho roli plní částečně město, se mu ale budou peníze shánět jen těžce. „Přestože jsme schopni jednu dvě sezóny odehrát i za stávajících podmínek, z dlouhodobého hlediska je příchod silného partnera pro klub klíčový," dodal Hájek.

První jarní kolo druhé ligy se mělo odehrát tento víkend, kvůli zmrzlým terénům byla ale většina utkání, včetně sobotního souboje Opavy s Ústí nad Labem odloženo. Hrát se tento víkend nebude ani derby mezi Třincem a Frýdkem-Místkem. Podle původního plánu se odehraje jen nedělní utkání Žižkov - Olympia.