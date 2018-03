Cítil jsem se divně, vysvětluje návrat fotbalista Pospěch

Na konci minulé sezóny se obránce Zdeněk Pospěch rozloučil s fotbalovou kariérou a těšil se na nové výzvy. Bez fotbalu ale nevydržel a po půl roce je zpátky. V zimě se zapojil do přípravy lídra druhé ligy Opavy a na jaře nastoupil do dvou ze tří utkání v základní sestavě.

„Musím upřímně říct, že jsem překvapený. Každý fotbalista chce hrát, ale domluva byla jiná. Spíše to bylo směřováno k tomu, že většinu zápasů odehraju za B tým a kdyby kluci v áčku vypadli kvůli zranění či po kartách, tak bych zaskočil. Ale tak to chodí a já se nezlobím," usmíval se po třetí opavské jarní výhře s Ústí nad Labem (2:0) 39letý Pospěch.

Když nastoupil v minulém týdnu na hřišti Táborska, bral to jako dohodnutou výpomoc v nouzi. „V Táboře to bylo vynucené, protože nám vypadli tři hráči ze základní sestavy. Tak jsem to zalepil. Zápas se nám vydařil a se s trenérem (Romanem Skuhravým - pozn. aut.) jsme se domluvili, že bych mohl eventuálně hrát i dál," přiblížil Pospěch.

Zabírat místo mladším spoluhráčům v Opavě ale nechce. „Zadarmo nebo kvůli jménu tady nic nedostanu. Když nebudu hrát dobře, tak v sestavě prostě nebudu. Jsem k dispozici, ale chápu, že tady máme hráče, kteří odehráli první půlsezónu výborně a bylo by zbytečné je brzdit, nebo se cpát na jejich místo. Ale připravený jsem," upozornil Pospěch, že mladší spoluhráči musí zabrat, pokud chtějí na hřiště.

Díky za ukončení kariéry...

Rozhodování vrátit se podle něj nebylo vůbec těžké. „Cítil jsem se bez fotbalu tak nějak divně. Tak jsem řekl, ok, zkusím, jestli mě vezmou zpátky. Neberu to ale jako nějaký nový začátek. Jen jsem se vrátil do starých kolejí," řekl dvojnásobný český mistr s Baníkem a Spartou.

Opava vyhrála podzimní část druhé ligy a skvěle odstartovala i jaro. Po třech výhrách vévodí tabulce a netají se s přáním vrátit se po letech do první ligy. „Tohle je lákadlo, které mě motivuje. Ale není to tak, že budu hrát dál jen v případě postupu. Vždyť já vůbec nevím, co bude za měsíc," připomněl bývalý reprezentant, že jedním z důvodů, proč loni v létě končil kariéru, byly vleklé zdravotní patálie s kolenem. „Odtrénoval jsem celou zimní přípravu a zdraví slouží. Ale těch kroků, které je potřeba do ligy udělat zbývá hodně a stát se může cokoliv," uvedl Pospěch.

Když se před posledním utkáním minulé sezóny proti Olomouci Pospěch loučil s fotbalem, nepoděkoval mu místní hlasatel za skvělou kariéru ale omylem za její ukončení. „Jo, jo. Rozlučku jsem měl krásnou, ale znovu už se loučit nebudu," smál se Pospěch. Od klubu pak dostal dárkový koš. „Asi bych ho měl vrátit. Jenomže já už ho nemám." dodal.