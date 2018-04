Po ostudě ve druhé lize padaly hlavy. Ale jen na pár hodin. Proč?

Porážka ve druholigovém utkání se soupeřem bojujícím o záchranu vedení klubu bolela. A také nejspíš pořádně rozpálila. A v návalu emocí padaly hráčské hlavy. Generální ředitel klubu Angelos Goulis dal s okamžitou platností Karlu Hejnému, Jakubu Michlíkovi a Ondřeji Rumlovi tzv. „padáka". Jenže po pár hodinách se vedení klubu rozhodlo přehodnotit situaci.

"Po zralé úvaze vedení klubu rozhodlo, že Karel Hejný, Jakub Michlík a Ondřej Ruml budou nadále plnit své povinnosti jako hráči Olympie Praha," uvádí klub v prohlášení na internetu a naznačuje, že zařadil zpátečku a tresty radikálně změkčil.

Nicméně úplně nad původním verdiktem šéfové klubu rukou nemávli. Jak tedy bude budoucnost zmíněného tria vypadat? Původně vyhození hráči budou fungovat ve speciálním režimu. "A to na individuálních trénincích pod vedením kondičního trenéra Miroslava Špalka do 30. dubna 2018. Po uplynutí tohoto data nastoupí hráči zpět do kádru Olympie," uvedl klub, který je nováčkem FNL a neskrývá, že by se rád etabloval ve druhé nejvyšší soutěži.

Olympia je nyní v tabulce na devátém místě s 29 body, Frýdek je čtrnáctý. Útočník Hejný odehrál celý zápas, záložníci Michlík s Rumlem přišli na trávník během druhého poločasu.