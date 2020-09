Velký přestup se blíží! Schick dorazil do Leverkusenu

Fotbalový útočník Patrik Schick je blízko angažmá v bundesligovém Bayeru Leverkusen! Podle deníku Bild dorazil čtyřiadvacetiletý reprezentační forvard dnes v 9:45 k zdravotní prohlídce do německého klubu, kam by měl za 24 milionů eur přestoupit z AS Řím. List na svých internetových stránkách zveřejnil video z příjezdu českého reprezentanta do klubu.

Schick do Leverkusenu přicestoval necelý týden poté, co pro něj předčasně skončil reprezentační sraz, při kterém přišel do kontaktu s jedním ze dvou členů realizačního týmu nakažených koronavirem a musel do karantény. Kvůli tomu zmeškal zápasy Ligy národů na Slovensku a se Skotskem.

Kvůli izolaci bylo podle Bildu také odloženo jednání o přestupu do Leverkusenu, za který by římský celek měl dostat 24 milionů eur a podle předchozích zpráv také nespecifikovaný podíl z případného dalšího prodeje. Bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 by měl s Bayerem podepsat pětiletou smlouvu.

Ci siamo! Patrik #Schick e arrivato in questo momento a #Leverkusen per le visite mediche. Trasferimento in corso dall’ #ASRoma al #Bayer04 per l‘attacante ceco, aspettiamo l'annuncio ufficiale. pic.twitter.com/BqMWjRoYsu — Phillip Arens ⚜️ (@PippoArens) September 8, 2020

Schick do Leverkusenu míří po ročním hostování v Lipsku, za které dal v uplynulé bundesligové sezoně deset branek a byl druhým nejlepším týmovým střelcem. Klubu pomohl do semifinále Ligy mistrů, ale vedení se kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize rozhodlo nevyužít opci na přestup.

V Římě Schick působil od roku 2017. Nejprve hostoval ze Sampdorie Janov a poté tam za celkem 38 milionů eur přestoupil, což z něj udělalo nejdražšího hráče v historii klubu. V dresu "Giallorossi" se ale opora reprezentace, za niž odehrál 22 zápasů a dal devět branek, příliš neprosadila.