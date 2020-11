Na plačícího dědečka nikdy nezapomenu, líčil Gündogan, jak drsná byla covidová nákaza, kterou prodělal

Najednou byl celý naměkko. Stačilo, aby si vzpomněl na telefonát se svým dědou, který mu z dalekého Turecka volal do Manchesteru hned poté, co se dozvěděl, že jeho vnuk onemocněl a lékaři diagnostikovali nákazu koronavirem. „Bylo to o to horší, že plakal po celou dobu, co jsme spolu mluvili. Od začátku do konce. Měl o mě starost a velký strach. O sebe i celou naši rodinu samozřejmě také,“ přiznával německý reprezentant Ilkay Gündogan, že na telefonát s naříkajícím dědečkem nikdy nezapomene.