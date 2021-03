Augsburg - Mönchengladbach 3:1 Trápení Mönchengladbachu pokračuje, na výhru čeká už osm kol

Mönchengladbach se v německé nejvyšší soutěži trápí a potvrdil to i na hřišti Augsburgu. Tam mohl jít v prvním poločase do vedení, ale neproměnil ani pokutový kop a to se mu po přestávce hrubě vymstilo.

Už sedm minut po pauze poslal Vargas domácí do vedení. Gladbach sice vyrovnal, ale v posledních minutách inkasoval dvě branky a domů odjel bez bodu.