Dvacetiletý rekordman Dortmundu si užívá cestování jako král! Luxusní soukromý tryskáč a teplákovka za desetitisíce

Dvacetiletý talent světového fotbalu zakončil sezonu dvěma přesnými zásahy v posledním zápase německé bundesligy proti Leverkusenu a zapsal se do historie. Stal se prvním hráčem do 21 let, který vstřelil víc jak 40 gólů v sezoně za tým patřící mezi pět nejlepších evropských klubů od sezony 1996/97, ve které zářil Ronaldo.

Takový úspěch bylo třeba pořádně oslavit a Erling Haaland to rozhodně nepodcenil. Luxusním soukromým tryskáčem vyrazil na Velkou cenu Monaka formule 1. Cestu si užíval v pohodlné teplákové soupravě značky Dolce&Gabana v přepočtu za téměř 36 tisíc korun!

Kolem hvězdného útočníka krouží řada špičkových klubů, které by ho rády ulovily do svých řad. Dortmund se jej ale nehodlá snadno vzdát. Spekulacemi kolem svého odchodu se dvacetiletý Nor neznepokojuje a užívá si zaslouženého odpočinku.