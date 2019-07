Krmenčík po jedenácti měsících už zase střílí góly, takže i díky němu vede Plzeň ligu

Plzeňský snajpr Krmenčík se probral ze střelecké trýzně, která ho provázela v prvních dvou ligových kolech podzimu i v kvalifikačním duelu o Ligu mistrů s Olympiakosem Pireus. Po jedenácti měsících, které uběhly od jeho zranění loni v srpnu, zase začal dávat góly. Karviné vstřelil hned dva, Brabec přidal třetí, takže Vrbův tým minimálně do neděle, kdy hraje Slavia a také dosud bodově stoprocentní Opava, povede ligu.

Dlouhých 278 soutěžních minut si musel po zranění a návratu do sestavy počkat plzeňský elitní střelec Michal Krmenčík na první gól. Obrana Karviné mu ovšem trefu notně usnadnila... Při centru Kayamby totiž Nizozemec s kamerunským občanstvím Ndeffe jen se zájmem přihlížel, jak Krmenčíkovi přistává míč přesně na hlavě a on pohodlně skóruje do prázdné brány.

Krmenčíkovi to ale samozřejmě radost nesebralo. Vždyť ligový gól dal po jedenácti měsících!

Viktoria se rychlým vedením samozřejmě namlsala, takže v šestnáctce hostů roztočila kolotoč, z něhož se Strakovým svěřencům motala hlava. Měli však štěstí, neboť Kopicovu ránu zblokovali, Hrošovský ve slibné pozici netrefil bránu, a i několik dalších příležitostí Viktorie a závarů před Pastornickým přečkali.

Mnohdy i za pomoci dešťové sloty, neboť plzeňský trávník bičoval v úvodní půlhodině hustý liják. Však se takový Kayamba hodně zlobil, když se řítil ke karvinské bráně, ale v kaluži vody o balon přišel.

„A nejen on," posteskl si Jan Kopic. „Terén a kaluže našemu kombinačnímu fotbalu moc nenahrával. Ale i tak jsme mohli a měli přidat druhý gól."

Po půli domácí promarněných šancí litovali. Karviná, která už v první půli pohrozila několika rychlými výpady, totiž sedm minut po přestávce vyrovnala. Limberský totiž fauloval v šestnáctce Janečku a kapitán hostů Rundič nedal nekompromisní bombou Hruškovi šanci.

Nerozhodný stav však nevydržel dlouho. Smolař Kayamba nejprve trefil tyč, aby po jedenácti minutách zařídil probuzený střelec Krmenčík obrat. Hlavičkující stoper Brabec ho po rohovém kopu Kopice s Hrošovským pojistil svým prvním gólem v plzeňském dresu, takže ani Petráňova trefa pět minut před koncem domácí o výhru nepřipravila, i když závěr zápasu zdramatizovala.