Fantišovi se narodil vysněný Toníček. Se snížením platu nemá zlínský útočník problém

„Jméno bylo jednoznačně dopředu dané. Přes to nejel vlak. Chtěl jsem, aby se klučina jmenoval po mně. Žena naštěstí ani moc neprotestovala. I jí se Tonda líbí," září štěstím sedmadvacetiletý forvard.

Obrovskou radost z narození druhého potomka Fantišovi trochu pokazilo jen to, že kvůli opatřením ohledně pandemie koronaviru nemohl být osobně přítomný u porodu. „Pouze z toho jsem malinko smutný. Důležité ale je, že jsou oba zdraví," těší ho.

Antonín Fantiš ze Zlína a Antonín Vaníček z Bohemians.

Dalibor Glück, ČTK

Vzhledem k tomu, že kromě řady obchodů jsou nyní zavřeny i všechny restaurace, připil si na Toníčkovo narození prozatím jen symbolicky doma. „Až se život vrátí do normálu, pozvu samozřejmě rodinu, kamarády a spoluhráče na pivo. Bude nás asi hodně, protože gratulací mi přišlo strašně moc," prozradil Fantiš s úsměvem.

Ani on neprožívá současnou situaci lehce. „V karanténě jsou dny skoro pořád stejné. Pro mě je teď pozitivem aspoň to, že se můžu mnohem víc starat o rodinu. Snažím se i trochu cvičit, a odpoledne se jdu většinou proběhnout. Ale to, že je člověk jinak skoro pořád jen zavřený doma, na náladě moc nepřidá," má jasno.

Fantiš příliš nevěří tomu, že se přerušená ligová soutěž ještě dohraje. „Moc bych si to ovšem přál. Vždyť za to, abychom hráli fotbal, jsme placeni. Přiznám se ale, že zápasy bez diváků bych si moc neužil. Mám rád bouřlivou atmosféru," svěřil se.

Antonín Fantiš ze Zlína a Lukáš Vácha ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Se snížením platu v době koronavirové krize, na němž se zlínští hráči s klubovým vedením dohodli, nemá žádný problém. „I teď se sice udržuju v kondici, avšak za plnohodnotný trénink se to považovat nedá. Je to spíš taková udržovačka. Nepřekvapilo mě, že k tomu došlo. Přišlo mi to logické," tvrdí Fantiš.