Jako ruská zimní příprava, komentoval trenér lídra uvolnění podmínek pro trénink

Minulý týden jste několik dnů mohli využít šance trénovat ve dvojicích, od pondělí pak vstoupilo v platnost povolení trénovat v osmičlenných skupinách. Jde o posun proti předešlé individuální přípravě? Snažili jste se chystat osobní tréninky pestré?

Většinu náplně měli na starost kondiční trenéři. Když má někdo od pondělí do soboty jenom běhat po lese, moc dobře to nejde udělat, aby hráče příprava bavila. Tím spíše, když netušíte, jak se situace bude vyvíjet a k jakému datu vše směřovat. Pokud by člověk věděl, kdy se bude hrát, tak vše vnímá jinak. Pro kluky to bylo hodně náročné.

Představuje šance přípravy v osmičlených skupinách posun k lepšímu? Jde o psychickou vzpruhu po předešlých týdnech individuálních tréninků?

Jsme rádi, že se vidíme. Pro kluky je obrovská změna, když nemusí běhat jen po lese, mají kontakt s míčem a jsou na hřišti. Na druhou stranu je to jiný druh sportu, protože fotbal je založený na kontaktech, soubojích, hlavičkování, krytí míče. Je to stoprocentně lepší, než jen běhat, ale s fotbalem nynější forma přípravy nemá nic společného.

Stanislav Tecl, útočník Slavie "Přečkat celé období bez společného tréninku bylo náročné hlavně psychicky. Není moc zábavné běhat pořád jen po lese. Každý den ráno vstát a vědět, že člověka čeká stejný proces, je hodně náročné. Nejhorší bylo ale asi odloučení. Trávíme spolu normálně hodně času, strašně mi chyběl kontakt se spoluhráči. Z hlediska sportovního jde rovněž o velký posun. V osmi lidech už jde udělat cvičení, má to svoji kvalitu. Snad se dostaneme před startem k tomu, že budou povolené alespoň čtrnáct dnů společné tréninky."

Můžete přiblížit, na co jste se v přípravě zaměřili?

Rozvíjíme technické dovednosti, osvojujeme cit pro míč, přebírání balonu. Je čas na věci, na něž není prostor v sezoně. Na skupinu dohlížejí dva trenéři, je více času na detail, ale chybí hra a kontakt. A když se hráči k sobě nemohou přiblížit...

Jde byť v omezené podobě o plnohodnotný trénink?

Ne! Tomu se to neblíží. Je to jako ruská zimní příprava, která trvala několik měsíců. První měsíc tam hráči běhali po lese a nabírali obrovské objemy. Teď je druhá fáze v podobě kontaktu s míčem. Kluci si vrací návyky při kontaktu s míčem. Třetí nejdůležitější složkou je ta soubojová. Jakmile totiž v tréninku není soupeř, můžete simulovat co chcete, nejde o skutečný trénink. Chybí nejdůležitější faktor potřebný pro rozvoj hráčů.