Tahounovi Budějovic se obrátil život. Srdce od spoluhráčů ho zahřálo

Prožívá hektické dny, ale zároveň i pocit blaha. Fotbalista Ivan Schranz se s parťáky z Českých Budějovic pečlivě chystá na úvodní semifinálovou partii ve skupině o Evropu proti Mladé Boleslavi, ustavičně přitom vytáčí telefonní číslo přítelkyně do Bratislavy.

Právě ve slovenské metropoli mu totiž 26. května přivedla jeho partnerka na svět syna Jakuba. Na křestním jménu se bez sebemenších hádek shodli a první týdny rodičovství si užívají. „Život se nám otočil o 180 stupňů, je to úplně něco jiného než dřív," přiznal čerstvý otec.

Když mu čas dovolí, pendluje mezi jižními Čechami a rodinkou, která prozatím zůstává v Bratislavě. „V době volna se za nimi snažím aspoň na chvíli přijet. Na pomoc si přítelkyně sice občas bere své nebo moje rodiče, jinak je ale zatím skoro na všechno sama. Přesto to zvládá fantasticky," chválí svůj milovaný protějšek.

Navzdory koronavirové epidemii a souvisejících restrikcích u porodu nechyběl. Byť měl obavy, jestli ho do nemocnice pustí. „Pár dnů předtím se ale omezení rozvolnila a na základě negativního testu na covid jsem k porodu mohl. Byl jsem šťastný," hlásí 26letý útočník. Krátce před sedmnáctou hodinou si užil nejkrásnější chvilku života a večer pak uháněl zpět na Střelecký ostrov, aby následující den stihl ligový duel proti Liberci.

Zleva Jan Žídek z Opavy a Ivan Schranz z Českých Budějovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Reakce Dynama na narození syna ho zahřála. Spoluhráči se na trávníku rozmístili tak, aby vytvořili ze svých těl tvar srdce, které jako vzkaz zveřejnili na facebooku. „Fotografii jsem viděl, bylo to od všech strašně moc pěkné," říká Slovák, jenž patří k ofenzivním lídrům týmu.

V základní části ligy nasázel devět gólů, na další čtyři navíc nahrál. „Se statistikami jsem spokojený, přesto bych je rád ještě vylepšil," ujišťuje Schranz. Během sezony si zvyšoval sebevědomí. Budějovický styl hry mu sedí. „Vyhráli jsme kopec těžkých zápasů a fakt jsem si to užíval. Hráli jsme jako tým, jeden za druhého. Tohle se odráželo i na mých číslech," tvrdí.

Má důvody k úsměvům, vždyť ligový nováček se až do posledního kola rval o účast ve skupině o titul. „Zažili jsme i úplné dno, ale vyhrabali jsme se z něj. Po nedělním utkání v Opavě jsme byli trochu zklamaní, že jsme nepronikli do šestky. Ale jsme velmi vděční za to, že jsme v tabulce skončili sedmí. Teď je potřeba udělat pár posledních kroků a zabojovat o poháry," připomíná šanci na start v předkole Evropské ligy.

Ze středové skupiny se před rokem do pohárů probila Mladá Boleslav, a právě Weberova parta bude v dvojutkání první překážkou Dynama. „Důležitý bude první zápas. Budou mít trošku výhodu v tom, že už to loni zažili. Bolka má zkušenosti a výborný tým, ale v sezoně jsme s ní odehráli dobré duely a pokusíme se jít dál," burcuje.