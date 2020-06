FOTBAL ONLINE: Gól! Plzeň jde do trháku. Boleslav otočila zápas, Klokani jásají

Vedoucí Slavii se vstup do nadstavby vydařil. Sobotní výhrou v Ostravě zvýšila náskok před druhou Plzní na devět bodů. Na Viktorii teď je, aby zareagovala a ve středu ještě mohla v přímém duelu v Edenu usilovat o titul.

Západočeši hostí čtvrtý Jablonec. Plzeň ve středečním semifinále domácího poháru proti Spartě ve dvanáctém soutěžním duelu pod trenérem Adrianem Guľou poprvé prohrála. V lize však porazila Jablonec čtyřikrát za sebou a prohrála jediný z posledních devíti vzájemných zápasů.

Ve skupině o Evropu se semifinále hraje na dva zápasy a rozjetí Bohemians (vyhráli sedm z posledních osmi duelů) jsou před odvetou v nadějné pozici. V Uherském Hradišti zopakovali týden starou výhru 2:1, trefy Vacka i Hronka přitom musel posvětit videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. Slovácko mělo řadu šancí, ale Valeše v brance Klokanů dokázal překonat jen v nastaveném čase úvodní půle dalekonosnou střelou Havlík.

Hráči Bohemians se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Odveta se hraje v sobotu 27. června ve vršovickém Ďolíčku a vítěz semifinále se utká s lepším z dvojice Mladá Boleslav - České Budějovice.

Boleslav v minulém ročníku tuto fázi nadstavby vyhrála, letos na jaře však zvítězila v jediném z deseti kol. I v neděli lépe začali Jihočeši, po necelé čtvrthodince otevřel skóre hlavičkou Novák. Středočeši do soupeře bušili, ale jejich kapitán Budínský dvakrát jen pálil do brankové konstrukce: poprvé při penaltě trefil tyč, podruhé po změně stran napálil míč do břevna.

Zleva Jaroslav Zelený z Boleslavi a Patrik Brandner z Českých Budějovic.

Radek Petrášek, ČTK

Přesto se domácí dočkali. Po hodině hry nejprve Ladra křížnou střelou vyrovnal a v samém závěru strhl výhru na stranu hráčů z města automobilů po rychlém protiútoku Mašek. Středočeši doma v lize vyhráli po pěti utkáních a na vlastním hřišti zdolali Dynamo v nejvyšší soutěži popáté v řadě.