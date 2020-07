Dokončení fotbalové sezony je v ohrožení! Nakažených v Karviné je údajně víc

Vedení soutěže obdrželo informaci, že v klubu MFK Karviná se potvrdilo několik pozitivních nálezů. "Vzhledem k dalšímu postupu probíhajícího hygienického šetření byla proto na neurčito odložena všechna tři utkání skupiny o záchranu, která byla naplánována na tuto sobotu. Nebude se hrát nejen ve Zlíně, kam měla přijet Karviná, ale z důvodu zachování regulérnosti soutěže jsou na neurčito odloženy také zápasy Opava - Olomouc i Příbram - Teplice. Zbývající duely o nadcházejícím víkendu ohroženy nejsou a zápasy skupiny o titul stejně jako první finále skupiny o Evropu se uskuteční ve svých stanovených termínech," avizuje Ligová fotbalová asociace (LFA).

Pozitivní testy hráčů na covid-19 potvrdil asistent trenéra Petr Mašlej. "Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku," řekl Mašlej Radiožurnálu. Karvinsko je momentálně nejpostiženějším regionem v zemi, nákaza koronavirem se tam rozšířila mezi horníky těžební společnosti OKD. Podle serveru iSport je nakažených v áčku dokonce už sedm.

Hráči Karviné drží minutu ticha k uctění památky bývalého fotbalisty Plzně Mariána Číšovského.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková ČTK řekla, že o tom, jaká budou v klubu přijata opatření, by mohlo být jasno odpoledne. "Stále je to v řešení. Momentálně na tom pracujeme. Řešíme nějaké rozhodnutí, " uvedla bez bližších podrobností Lipjaková.

Situace dvě kola před koncem FINÁLE FORTUNA:LIGY ve skupinách o titul a o záchranu 🏆🛡️ pic.twitter.com/Nbvu3LRRmW — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) June 29, 2020

Nákaza v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání ročníku, neměl by být podle původních regulí vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil.

Titul si již před týdnem zajistila Slavia. Přijít by o něj neměla, i kdyby se skupina o záchranu nedohrála. V květnu inovované řády totiž ustanovují, že pokud bude dohrána skupina o titul, určení mistra by skupina o záchranu nijak narušit neměla.

Situace v Karviné však komplikací samozřejmě je. „Pokud by byla na klub uvalena striktní a plošná čtrnáctidenní karanténa, už by bylo stanovení náhradních termínů řešitelné jen velmi obtížně," netají Dušan Svoboda, šéf LFA. Vždyť nová sezona má začít již kolem 20. srpna.

Pokud by skupina o udržení zůstala nedohrána, odpadla by baráž a z první ligy by neměl nikdo sestupovat. Naopak postoupit by měl vítěz druhé nejvyšší soutěže. Pak by se počet účastníků prvoligové soutěže v ročníku 2020/21 rozšířil na 17 týmů.