Teplice začaly letní přípravu bez Čmovše a Petra Mareše

Jedinou novou tváří je zatím mladý útočník Matyáš Kozák. Devatenáctiletý talent v minulé sezoně nastřílel za dorost pražské Sparty ve 14 utkáních 21 branek. Z hostování v druholigovém Ústí nad Labem se vrátil brankář Jan Plachý a hostování v Teplicích si minimálně do zimy prodlouží ruská dvojice Igor Paradin a Jevgenij Nazarov.

"Jeden dva hráči by ještě měli přijít, ale budeme se o nich bavit, až přijdou. Skončili Čmovš s Petrem Marešem, takže potřebujeme hráče dozadu, na stopera," uvedl pro klubovou televizi teplický trenér Stanislav Hejkal.

Lukáš Mareček v dresu Teplic během přípravného utkání na Kypru.

foto Martin Kovařík/FK Teplice

"Vloni jsme po sezoně udělali velký řez v kádru, bylo hodně odchodů a příchodů. Mužstvo si nějak sedalo, čekal jsem to rychlejší. Ale tu cestu jsme si našli, v tom chceme pokračovat. Oproti loňskému roku nechceme dělat velké změny v sestavě, jen ten náš systém vhodně doplnit," dodal.

Tepličtí se až do minulého čtvrtka chystali na posunutý závěr nadstavbové skupiny o záchranu. Kvůli výskytu nového koronaviru v týmu Opavy se ale poslední dvě kola nehrála. Severočechům, kteří již měli jistotu udržení, patřilo v předčasně ukončené šestičlenné skupině o záchranu druhé místo. Nadcházející ročník začne o víkendu 22. a 23. srpna.

"Pro nás je to snad druhý nebo třetí začátek. Je to blbé v tom, že nám odpadla poslední dvě mistrovská utkání. Měli jsme to vyhodnocené tak, že by to bylo v rámci přípravy. Teď už máme jen dvě přípravná utkání a ještě jedno finalizujeme podle toho, jak dopadne los. Vůbec nemáme čas něco zkoušet. Měli jsme vynucenou dovolenou, pak nějakých deset dní tréninkové jednotky. Na to plynule navážeme," dodal Hejkal.