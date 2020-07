Slovácko - Slovan Bratislava 4:3 Cicilia ze Slovácka znovu skóroval, nováček první ligy na úvod prohrál

Cicilia nejprve na hřišti v Malackách v 28. minutě přenechal míč nabíhajícímu Sadílkovi, který srovnal na 1:1. V 37. minutě pak sám skóroval, když přesnou hlavičkou odpověděl na trefu českého záložníka v dresu Slovanu Daniela.

Po přestávce šel slovenský šampion potřetí do vedení, ale znovu ho neudržel. V 57. minutě totiž druhým gólem v utkání opět srovnal Cicilia a za pět minut povedenou střelou otočil stav střídající Kohút. Slovácko vyhrálo i třetí utkání letní přípravy.

Naopak vítěz druhé ligy Pardubice na úvod nestačily na nedalekou druholigovou Chrudim. Favorit inkasoval při porážce 2:3 všechny tři branky už v prvním poločase.

Olomouc v prvním duelu letní přípravy porazila třetiligové Rosice těsně 1:0 Houskovou brankou z 15. minuty. Sigma nastoupila v první půli v netradičním rozestavení na tři stopery, mezi nimiž se představil i navrátilec z Plzně Hubník.

"Do dnešního zápasu jsme nastoupili po těžkých dvoufázových trénincích. Kluci to ale myslím zvládli dobře. Vyzkoušeli jsme dvě různé jedenáctky. Hráli jsme dnes na tři stopery, netvrdím, že v tomto rozestavení budeme hrát, ale chtěli jsme to vyzkoušet," uvedl pro klubový web olomoucký trenér Radoslav Látal.