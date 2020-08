Čelůstka se rozhodl pro Spartu. Nabídla mu jistotu. Domů chtěl i kvůli dítěti

Hrál jste za Palermo, Trabzonspor, Sunderland, Norimberk a Antalyaspor. Zatoužil jste po deseti letech v cizině i po návratu domů?

Na cestě je druhé dítě, a při tom všem, co se teď děje ve světě, mám na mysli především koronavir, který zasáhl prakticky všechny kluby, mi návrat domů dával o to větší smysl.

Když vám zavolal sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, jak dlouho jste nad nabídkou přemýšlel?

Telefonoval mi už v průběhu jara. Vážil jsem si, že mě oslovil právě on, jedna z legend českého fotbalu. Zájem Sparty mě potěšil. V Turecku jsem po restartu soutěže měl nějaké problémy s trenérem Tunou. Dostal jsem ale od vedení Antalyasporu nabídku na prodloužení smlouvy, protože s prezidentem klubu i sportovním ředitelem jsem měl dobré vztahy.

Přeci jenom, s podporou vedení klubu byste se na hřiště nedostal?

Vztah s trenérem je klíčový, ten nefungoval. Trenér zůstal, tak jsem odešel. Chci hrát, i kvůli mistrovství Evropy, které bylo o rok posunuté. I když nevíme, jestli bude. Věřím, že ano.

Zájemců bylo podle médií víc, co rozhodlo pro Spartu?

Vyhodnotil jsem si to tak, že zájem Sparty je vážný a velký, jedná se o nejúspěšnější český klub, který má stále jméno i v Evropě, rozhodl jsem se pro ni. Přišel jsem jako volný hráč. Z mého pohledu jsme se dohodli na velmi dobrých podmínkách, dostal jsem tříletý kontrakt. V jednatřiceti letech je to pro hráče velmi důležité.

Deset let jste působil v zahraničí, poznal čtyři kvalitní soutěže. Jaké nejcennější zkušenosti jste si přinesl domů?

Především jsem se naučil starat sám o sebe a rodinu, bez blízkosti příbuzných. Samozřejmě jsem získal i velké fotbalové zkušenosti. Už půlroční hostování v Palermu bylo obrovskou školou. Bylo mi dvacet. Doma jsem měl pomoc po ruce, venku jsem byl hozený do vody a musel plavat. První štace úplně nevyšla, kádr Palerma byl velmi silný, hrál dokonce o účast v Lize mistrů, nakonec z toho byla Evropská liga, v níž se Palermo utkalo i se Spartou. Od Palerma jsem se odpíchnul na další štace. Když jsem přišel do Trabzonsporu, už jsem věděl, jak to v zahraničí chodí, že to není legrace a musím se o sebe postarat. Uměl jsem vyhodnotit, co je důležité. Když jsem byl venku s rodinou, manželka mi vytvořila skvělé zázemí.

Kolika cizími jazyky vlastně mluvíte?

Nejraději mám italštinu, domluvím se anglicky, docela německy a zvládl jsem i turečtinu.

Většina hráčů má svého agenta, který za ně vyřizuje i smlouvy. Vy prý nemáte žádného. Cítíte se víc svobodný v rozhodování, nebo spíš zažíváte větší nervy?

Poslední tři roky jsem spolupracoval s jedním zahraničním agentem, ale neměli jsme nic podepsaného. Naše spolupráce fungovala dobře a já získal hodně zkušeností i v této oblasti. Když jsem se vracel do Česka, udělal jsem si to po svém. Když jednání přešla do fáze, kdy se mělo hovořit o konkrétních číslech, což je pro samotného hráče přeci jenom složité, dal jsem mandát velezkušenému hráčskému agentovi Pavlu Paskovi. Patří mu velký dík, protože jednání byla korektní a dopadla podle mých představ.

Vraťme se do Sparty, vedení klubu vás angažovalo jako hráče, který má nejen velké zkušenosti, ale stále i touhu vyhrávat. Měl byste být i jedním z lídrů týmu. Berete to?

Toho jsem si plně vědomí. Už když jsem se po létech vrátil do reprezentace a začali jsme kvalifikaci o mistroství Evropy, média mě spojovala právě s rolí lídra obrany. Té odpovědnosti jsem se nezříkal. K roli lídra mě vlastně předurčuje věk, zkušenosti ze zahraničí i reprezentace, a já také cítím, že mým úkolem bude i pomáhat mladším spoluhráčům. To platí na hřišti i v kabině. Klukům jsem řekl, že bude důležité, abychom vytvořili dobrou partu, což se pozitivně projeví i na hřišti. Nikdy neuhýbám, vím, že budu pod větším tlakem a očekáváním, ale přišel jsem pomoci Spartě, aby zase byla úspěšná.

Takže věříte, že přišel čas, aby se o titul poprala se Slavií a Plzní...

Samozřejmě! Po koronavirové pauze odehrála Sparta výborné jaro, získala pohár, hodně jsem ji v Turecku sledoval. Od povedeného závěru jara se můžeme odpíchnout. Vnímám pozitivně změny, které se dějí v jejím kádru v létě.

Odpočinul jste si, když turecká Süper lig skončila o posledním červencovém víkendu?

Měl jsem dovolenou nějakých čtrnáct dní. Snažil jsem se vypnout, ale psychicky to moc nešlo, protože jednání probíhala, byl jsem na telefonu. Pomáhal jsem i manželce, potomka čekáme každým dnem. Cítím se ale dobře a koncentruji se na přípravu, kterou chci zvládnout co nejlépe a od ní se odrazit do nové sezóny.

Znal jste před tím někoho ze Sparty?

Znám především z reprezentace Libora Kozáka, Bořka Dočkala, to jsou kluci z mého ročníku. Vlastně i Láďu Krejčího, i když je mladší. A dokonce také Davida Moberga Karlssona, kterého jsem potkal v Sunderlandu. Ostatní rád poznávám, věřím, že týmová chemie zafunguje a budeme úspěšní.