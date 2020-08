Dočkal je po Kangově odchodu lídr i na hřišti, libuje si Kotal se zázračnou rouškou

UEFA potvrdila Spartě přímý postup do Evropské ligy, domácí soutěž jste odstartovali ideálně. Jste rád, že máte klid na práci?

Ve Spartě nikdy žádný klid nemáte, pořád musíte vyhrávat... Ale z povedeného startu mám radost. Teď máme dva týdny přestávku. Poslouží nám, aby se rozehráli marodi, po zranění, Hancko, Karlsson a další. Budou moci dokázat, že patří do mužstva. Máme naplánované přípravné zápasy. Zase se nám zvýší konkurence. Možná budu mít ohledně sestavy zamotanou hlavu, ale budu jen rád.

Navrátilec Juliš vstřelil za dvě kola tři góly. Musíte mít radost, jak rychle se v útoku sehrál s Hložkem.

Jsem rád, že jim spolupráce funguje. Hložek minule připravil gól pro Dočkala, tentokrát pro Juliše. Přál bych mu, aby góly dával taky sám... Každopádně jeho práce pro tým je skvělá. A s Julišem a jeho góly samozřejmě taky panuje maximální spokojenost. Ukazuje, proč jsme si ho nechali. Před rokem jsem ho měl v béčku, kde dal za půl sezony jedenáct gólů. Pak na jaře hostoval v Olomouci, kde také dával góly. Jsem rád, že formu teď potvrzuje v áčku.

Velmi výrazný je na hřišti také Bořek Dočkal. Je teď kapitán v nejlepší formě od svého návratu z Číny?

Vůbec se nemusíme bavit, že je Bořek dobrý fotbalista. Měl těžké zranění, ale zvlášť teď, po Kangově odchodu, vyloženě převzal roli lídra, kterou navíc potvrzuje čísly. Má vůdčí roli v kabině i na hřišti, směrem dopředu je teď náš klíčový hráč.

Jako by Dočkal vystoupil z Kangova stínu...

Ukážou až další utkání, pořád máme za sebou jen dvě kola. Dočki jede na sraz nároďáku, uvidíme, jak se nám kluci vrátí.

Olomouc jste nepustili do jediné větší šance. Hodně obraně pomohl letní příchod reprezentanta Čelůstky?

Jsem rád, že se klukům vzadu dařilo. Vždyť Olomouc minule doma porazila Liberec, který teď přejel Plzeň. Nehráli jsme proti snadnému soupeři. Rozhodují gólové situace a jejich využití, což jsme zvládli. Obranná fáze je práce celého mužstva, chceme rychlou kombinaci v přípravné fázi, tam je Čelůstka hodně důležitý. Nechci ale vynášet do nebes jednotlivce.

Doma jste vyhráli posedmé v řadě. Stává se z Letné po dlouhé době nedobytná tvrz?

Hlavně je velká škoda, že nemůžeme mít plný stadion. Na jaře by plno zápasů mělo dobrou kulisu. Proti Olomouci byla celkem na úrovni, ale víc lidí by nám pomohlo. Kluci se snaží, dostávají se do příležitostí, a to je podstatné.