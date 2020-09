Spokojený Guľa po výhře v Ďolíčku: Ondrášek potvrdil kvalitu!

„Zdeněk zažil podobný debut jako v reprezentaci, kde gólem porazil Anglii. Věděli jsme, že mu dáme šanci co nejdřív, tedy už na Bohemce. Má dostatečné kvality v koncovce, které prokázal. Navíc přinesl do týmu energii," pochvaloval si Guľa.

Ondrášek byl od první minuty cítit, vyhrával osobní souboje, byl platný v mezihře. Ve 30. minutě si pak sběhl na centr Káčera a hlavou překonal Le Gianga. „Přinesl přidanou hodnotu. Má dlouhodobě schopnosti lídra, které dává ve prospěch svých týmů. Hráče podobné typologie naše mužstvo potřebuje, jsem rád, že to tak je. Věřím, že z jeho hry bude profitovat on i tým," uvedl Guľa, který měl radost i z výkonu záložníka Jana Kopice. Ten ke vstřelené brance přidal dvě asistence.

„Věřím, že takový výkon potřeboval nejen on. Je to pro nás cenné zjištění. Kvalitně i běžecky ale musíme pracovat i v dalších zápasech," podotkl Guľa, jenž vrátil do sestavy stopera Jakuba Brabce. Také on se blýskl bezchybným výkonem.

„Máme čtyři výborné stopery. Jsem rád, že Kuba potvrdil svoji pozici. Je ale důležité, že fungoval celkově tým, na tom lze stavět. Vítězství io hra jsou pro nás výnorným krokem k dalším dueleům," uzavřel Guľa, jehož tým čeká ve čtvrtek v Plzni duel 3. předkola Evropské ligy proti dánském Sonderjyskie