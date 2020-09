Sparta splnila v Příbrami povinnost a znovu přeskočila Slavii. Plzeň si zastřílela, nováček naložil Liberci

Pět zápasů, pět výher a první místo v tabulce. Fotbalisté Sparty prožívají skvělý start do ligové sezony. V neděli Letenští v rámci 5. kola Fortuna ligy splnili povinnost a odvezli všechny tři body z Příbrami po výhře 3:1. Stejně tak Plzeň podle očekávání zvítězila doma nad Brnem 4:1, stejným výsledkem přehrál Jablonec Opavu. Překvapením je výhra nováčka z Pardubic nad Libercem (3:0).

Sparta v Příbrami uhájila svou stoprocentní bilanci v dosavadním průběhu ligové sezony. Oslabení Středočeši, kteří úspěšně prošli povinnými předzápasovými testy na koronavirus, ale s řadou nemocných hráčů nadále v izolaci, sice hlavní v první půli kousali a dotáhli vedení soupeře na 1:1. Dvě hlavičky jmenovců Ladislavů Krejčích, mladšího i staršího, v dalším průběhu hry však rozhodly o výhře Letenských.

Sparťané jako jediný tým v soutěži neztratili body a v tabulce znovu poskočili na první místo před mistrovskou Slavii.

Fotbalisté Sparty se radují z úvodního gólu v utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Plzeň a Liberec čeká po výhrách ve 3. předkole klíčové play off Evropské ligy. Viktoria narazí venku na izraelskou Beer Ševu, Slovan si doma zahraje s kyperským APOEL Nikósie.

Joel Kayamba z Plzně v souboji s přesilou brněnských hráčů.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Plzeň si s posledním Brnem, které v lize porazila pošesté za sebou, poradila bez problémů a po čtvrté výhře v sezoně se vrátila na třetí místo tabulky. Za domácího favorita se v prvním poločase trefili Aleš Čermák a Jan Kopic po dvou asistencích Pavla Buchy. Po změně stran zvýšili Jean-David Beauguel z penalty a střídající Tomáš Hořava, před jeho brankou snižoval brněnský náhradník Jan Hladík.

To Liberci generálka na klíčový duel Evropské ligy nevyšla. Se sedmi změnami v sestavě nedokázal natěšenému nováčkovi čelit. Vítězství Pardubic zařídili brankami Martin Toml, Lukáš Pfeifer a z penalty Michal Hlavatý. Východočeši hrají kvůli nevyhovujícímu stadionu domácí zápasy v pražském Ďolíčku a ze tří utkání tam získali 7 bodů.

Michal Hlavatý z Pardubic.

Michal Krumphanzl, ČTK

Jablonec dal pohárové Evropě rychle sbohem a po vyřazení v Dunajské Stredě prohrál také v Mladé Boleslavi. Proti Opavě tak měl co napravovat. A povedlo se. Severočechům pomohl brzký vlastenec Josse Didiby, ještě do přestávky dal druhý gól sváteční střelec Tomáš Hübschman. Ještě do pauzy sice snížil Bartosz Pikul, ale v 73. minutě definitivně rozhodl Ivan Schranz a v nastavení se ještě prosadil Jakub Považanec.

Jablonec vyhrál i třetí domácí zápas v ligové sezoně a v tabulce je pátý. Opava stále čeká na první vítězství v ročníku a patří jí 15. místo.