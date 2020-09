Zaútočí na nejstarší střelce? Doufám, že ještě možnost na gól mít budu, věří jablonecký kapitán

Na první zásah v české lize čekal nekonečných 200 zápasů do února 2018, od té doby se však v sezoně vždy trefil alespoň jednou. Normu gólu na ročník si jablonecký kapitán Tomáš Hübschman tentokrát odfajfkoval brzy. Hned v 5. kole proti Opavě, které vstřelil vítězný gól. „Opět ukázal, jak je pro nás platným hráčem,“ chválil ho kouč Petr Rada po výhře 4:1.

Jeho čtvrtou trefu v nejvyšší české soutěži po rohovém kopu ještě kontroloval VAR, zda se nenacházel v ofsajdovém postavení. „Úplně jistý jsem si nebyl. Určitě jsem viděl, že míč nehrál náš, ale že se odrazil od stehna jejich hráče. Potom jsem už neviděl, zda tam ještě někdo byl nebo ne, snažil jsem se sledovat balon a trefit ho do brány," popsal svou čtvrtou trefu v české lize.

„Jestli mám vstřeleným gólem v sezoně střelecky splněno? Doufám, že ne, a ještě nějaké možnosti mít budu," usmíval se veterán, který na začátku září oslavil 39. narozeniny. V případě dalšího zásahu by aspiroval na zápis mezi nejstarší střelce Fortuna ligy. Na pátém místě je zatím Pavel Černý (v době posledního gólu 39 let a 1 měsíc), vede Pavel Zavadil (41 let a 3 měsíce).

Hráči Jablonce se radují z úvodního gólu.

Radek Petrášek, ČTK

O mě nejde, na góly jsou jiní

„Ale říkám to pořád dokola, že o mě a mé góly nejde, je to o týmu. Budu rád, když budou dávat góly kluci vepředu, kteří tam od toho jsou, a já si budu plnit svou roli, abychom je nedostávali," řekl zkušený hráč.

Zleva Tomáš Ladra z Jablonce a Matěj Hrabina z Opavy.

Radek Petrášek, ČTK

A proti Opavě měl v tomto ohledu před pauzou a po ní poměrně hodně práce. Hosté dokázali ještě do přestávky snížit na 1:2 a po ní hrozili i vyrovnáním. „V obraně byl sice nový hráč (David Štěpánek), ale defenziva se skládá z celého týmu. Občas jsme hráli hurá fotbal a mezi lajnami byly někdy velký mezery a na kluky vzadu se to potom valilo, když jsme nahoře propadli v presinku. Vzadu nebyla hra úplně ideální, utáhli jsme to spíše vepředu, ale hlavně jsme spokojení s vítězstvím," poznamenal velezkušený hráč.

Chyby tam byly, mohli jsme rozhodnout mnohem dřív

Co šlo udělat lépe? „Po zisku balonu jsme ho zbytečně rychle ztráceli. Snažili jsme se chodit okamžitě dopředu a někdy i zbytečně centrovali z těžkých pozic, kdy jsme ve vápně neměli ani tolik hráčů. Chtělo míč víc podržet na jejich půlce. Jednak bychom si víc na balonu odpočinuli, jednak bychom se víc dostali do hry. Opava z toho pak měla příležitosti. Ale myslím, že jsme po celý zápas měli dost šancí rozhodnout ho mnohem dříve," zhodnotil Hübschman, podle něhož duel definitivně rozsekla až třetí branka.

„Nám dodala klid a soupeřovi vzala vítr z plachet. Už to měli těžké v sobě najít sílu, aby utkání alespoň zremizovali," uzavřel jablonecký kapitán.