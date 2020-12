Hanáci už v devět kol neprohráli, trenér Látal po třetí remíze v řadě přesto připomíná: Mohli jsme být jinde

V minulém kole doma s Příbramí, která zásluhou Antwiho vyrovnala na 1:1 v 88. minutě, předtím v pražském azylu Pardubic, kde ligového nováčka spasil svou trefou skutečně až v devadesáté minutě Huf.

A teď do třetice olomoucká remíza 1:1, i když na teplických Stínadlech dostala finální podobu už dvanáct minut po přestávce, kdy domácí Mareš odpověděl na kuriózní vedoucí gól Yunise a skóre po zásahu videa srovnal.

„Dohrávání akcí nám pořád dělá problémy. Kdybychom přidali druhou branku a vedli 2:0, vypadal by zápas určitě jinak," povzdechl si Látal nad promarněnými šancemi Hály.

Zleva Radim Breite z Olomouce, brankář Teplic Luděk Němeček a Tomáš Vondrášek z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Začátek jsme přitom zvládli velice dobře. Soupeře jsme presovali, nutili ho k chybám, k ničemu ho nepustili. Ostatně, celý první poločas jsme odehráli v pohodě a bez problémů. Jen druhá branka tomu chyběla."

Hanáci ji nepřidali ani po přestávce, a nakonec mohli být rádi, že v Teplicích neprohráli. „Po hrubé chybě jsme mohli inkasovat podruhé," připomínal olomoucký kouč nastřelené střídajícím Vukadinovičem.

„Odvážíme bod, který je pro nás určitě cenný. Už proto, že do Teplic přišel nový trenér a s ním i nové ambice. I každý z hráčů se chce ukázat, takže jsme dopředu věděli, že nás čeká těžký zápas. Plusový bod beru, musíme ho ovšem potvrdit už v příštím kole v úterý doma s Českými Budějovicemi," nechal se slyšet Látal a netajil, že do složení mužstva sáhne stejně, jako to udělal před utkáním v Teplicích.

„Kádr máme momentálně dost široký, žádná zranění nás nelimitují, takže chceme kádr protáčet, abychom měli na hřišti svěží kluky."