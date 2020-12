V kabině byste nepřežili, ještě teď mě bolí na prsou, prozradil vyčerpaný Rada. Čím vyzrál na Plzeň?

„V prvním poločase jsme byli horším týmem, Plzeň zaslouženě vedla 2:0. Byla aktivnější a směrem dopředu živější. Naše situace dopředu jsme řešili zbrkle, vždy nějakou těžkou přihrávkou. Kdežto hosté se po zisku balonu dostávali dobrou kombinací rychle dopředu," všiml si Rada v prvním poločase.

I proto v něm během úvodního dějství uzrál plán na trojité střídání. „Už za stavu 0:1 jsem byl rozhodnutý, že tři střídání uděláme. Viděl jsem, že nám to nefunguje," vysvětlil svůj krok.

Ze hřiště stáhl Roberta Hrubého, Dominika Pleštila a Václava Pilaře. Místo nich do těžkého boje poslal Martina Doležala, Tomáše Ladru a Vladimira Jovoviče. „Zabralo to. Krajní hráči byli živější a ofenzivnější, čímž však neříkám, že by nám Pilař s Pleštilem prohráli poločas. Oživili jsme to však a střídající hráči to berou. Ladra i Jovovič byli směrem dopředu živější, podrželi balon. Vyndali jsme i Roberta Hrubého a dali tam druhého útočníka. Chtěli jsme se dostat do hry kontaktním gólem," popsal Rada.

Strategický plán vyšel dokonale. Snížení se dočkal už v 58. minutě z hlavy střídajícího Doležala. A za dvacet minut jeho tým vedl už 3:2. Trefil se Zelený a vítězný zásah zaznamenal Ladra.

„Těší mě, že dva střídající hráči dali branku, ale je to i štěstí. Někdy do sestavy hrábnete a nic tam nepadne. Teď jsme měli šťastnou ruku, na oživení jsme se shodli všichni trenéři. Tři střídání nám vyšla. Otočit zápas s Plzní, která vede 2:0? Musím smeknout. Proti Plzni je v tom kus umění," poslal pak Rada do kabiny dík po cenném obratu.

V kabině po poločase musel zvýšit hlas

Přispěl k němu i pořádný céres v pauze. „V kabině byste to nepřežili. Bylo to hodně krutý, ještě teď mě bolí na prsou," přiznal emotivní kouč. „Hráčům jsem před zápasem říkal, že si to s Plzní půjdeme rozdat, ale že pokud budeme mít strach, nemáme šanci. V prvním poločase jsme měli strach a prohrávali jsme 0:2, takže jsem musel zvýšit hlas. Cítil jsem na nich, že jsou zbytečně zakřiknutí," poznamenal šťastný Rada. „Jsem vyčerpaný, bolí mě na prsou i na zadku, všude... Dal jsem do toho všechno, co mi z mojí kariéry zbylo," uzavřel s úsměvem Rada. Odměnou mu byly tři body po úctyhodné otočce.