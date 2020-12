Úlet sparťanského raubíře. Krejčí předvedl nechutný faul, pozdě se omlouval

Rozum zůstal stát. Sparta přežila nejhorší, za stavu 2:0 už směřovala k zisku tří bodů. Jenže pět minut před koncem přišlo zatmění, Ladislav Krejčí mladší skolil loktem do hlavy Tomáše Solila.

Nejspíš mělo jít o pomstu za předchozí zákrok pardubického Michla Petráně.

Paradoxem je, že hlavní rozhodčí Denev nejprve udělil Krejčímu jen žlutou kartu. Až na pokyn kolegy u videa Lercha se šel podívat na monitor u hřiště a svůj verdikt přehodnotil na červenou, která byla od začátku jasná.

📃 Ladislav Krejčí ke svému zákroku na Tomáše Solila. #acsparta pic.twitter.com/f4rdt9AUZO — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 16, 2020

„Ze svého postavení jsem všechno dobře viděl. Takové zákroky do fotbalu nepatří. Pak už tam byly emoce, strkali jsme do sebe," popisuje pardubický obránce Tomáš Čelůstka, bratr sparťana Ondřeje Čelůstky.

„Byl jsem hned přesvědčený, že to musí být červená karta. Hodně nebezpečný zákrok. Nechci mluvit o úmyslu, ale viděl jsem úder do obličeje," dodává pardubický bek.

Oslabuje mužstvo, kritizuje Kotal

Krejčímu rychle došlo, že přestřelil.

„Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo," napsal Krejčí hned po utkání na sociální sítě.

Ladislav Krejčí ze Sparty Praha a Emil Tischler z Pardubic v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve vypjatém jarním derby v Edenu ještě červené kartě unikl, vyloučen byl až v domácím utkání Evropské ligy s Lille.

„Láďa faulu po zápase okamžitě litoval. To ale přišlo pozdě. On si musí uvědomit, že svými zákroky oslabuje mužstvo. A to je největší problém. Bohužel to není první vyloučení. Jeho faul byl opravdu nepříjemný," zlobí se trenér Václav Kotal.

Přibyly mu vrásky, protože Krejčí musí počítat s citelným trestem.