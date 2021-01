Jablonec začal přípravu jen s několika málo změnami

"Vždycky je lepší udělat co nejméně změn, abychom neměli velkou obměnu, když je takhle krátká příprava. To by nebylo moc dobré," řekl v nahrávce pro média od klubu jablonecký trenér Petr Rada.

Jedinou novou tváří v jeho týmu je zatím Smejkal, který přišel z druholigové Jihlavy. "Měli jsme o něj zájem už dřív, ale nedopadlo to. Je to perspektivní hráč, má kvalitu a čísla v Jihlavě měl nejvyšší. Teď ho ale čeká přechod do první ligy, je to něco jiného. Zapadnutí do kádru tady není problém u žádného hráče," poznamenal Rada.

Lotyšský útočník Ikaunieks se vrátil z hostování v Mladé Boleslavi, kde se příliš neprosadil. Do tréninku s jabloneckým týmem se zapojí v úterý. Opačným směrem naopak zamířil Ladra, kterého si Boleslav díky klauzuli ve smlouvě mohla s předstihem stáhnout z hostování.

"Bohužel odešel. Byli jsme s ním spokojeni a myslím si, že tady byl taky spokojený. Zapadl do party a cítil se tady dobře. Čekali jsme, že by tady mohl vydržet do léta, ale bohužel. Mladá Boleslav využila dodatek ve smlouvě a v zimě se vrátil," uvedl Rada.

V Opavě by měl hostovat mladý útočník Čvančara. "U Tomáše by herní vytížení asi nebylo takové, tak uvažujeme o hostování do ligy. To by pro něj bylo dobré," prohlásil Rada. V úvodu přípravy zatím nemá k dispozici Vojtěcha Kubistu a Michala Černáka, kteří jsou v rekonvalescenci.

Během rekordně krátké přípravy odehrají Jablonečtí dva zápasy. Ve středu nastoupí v Drážďanech a v sobotu proti druholigové Dukle Praha. Do jarní části vstoupí Severočeši 15. ledna v Teplicích.

"Výkonnost v závěru podzimu byla dobrá, teď jde o to, abychom na to navázali. Věřím, že forma vydrží. Druzí jsme i díky tomu, že je to nedohrané. Není za námi ještě ani půlka. Že jsme druzí? Hezky se na to kouká, ale nic to neznamená. Finiš teprve přijde," řekl Rada.