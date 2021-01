Baník pokukuje po Ndefem z Karviné. Takový hráč by se nám hodil, přiznává Kozel

Potvrzené to ještě není, odchod nizozemského krajního obránce Gigliho Ndefeho z Karviné se ale zřejmě blíží. Zájem o něj má několik klubů, včetně ostravského Baníku. Trenér Luboš Kozel zájem o 26letého rodáka z Weertu potvrdil.

„Odešel Lalkovič a vidíme, že nám na krajích obrany hrají hráči, kteří mohou hrát na jiných postech. Snažili jsme se koukat na křídla, na beky i na hráče, kteří by zvládli oboje. Ano, nějaký takový hráč by se nám hodil a Ndefe by mezi ně samozřejmě patřil," nastínil Kozel. „Ale když řeknu, že se mi líbí, tak nepřijde," dodal s úsměvem.

Na podzim hráli na krajích ostravské defenzivy třicátníci Jiří Fleišman (36 let) a Martin Fillo (34 let). Jan Juroška (27 let), který přišel před sezonou ze Slovácka, se v úvodu nového angažmá nepotkal s ideální formou, navíc se po dvou odehraných zápasech zranil. „Měl od října problém s kolenem, který se stále protahoval. Teď už měl začít trénovat, ale bohužel je nemocný s covidem. Takže chybět bude nejméně deset dnů," uvedl Kozel.

Karviná případný odchod Ndefeho, který do Slezska přišel v létě roku 2019 z druholigového Waalwijku komentovat nechce. Dění v karvinském kádru, a především příchod 20letého krajního hráče Jana Kubaly z Udinese, jenž na podzim hostoval v druholigovém Vyšehradě, možné změně na tomto postu nasvědčuje. Ndefemu navíc na konci této sezony končí v Karviné smlouva.

Další možnou posilou na kraj baníkovské sestavy je Gambijec Muhammed Sanneh, který je v Ostravě na týdenní zkoušce z estonského týmu Paide. Poprvé se 20letý obránce ukázal ve středu v přípravě proti Prostějovu (0:1). „Je silný a klidný na míči, má dobrý centr. Ještě jsem ho ale úplně neviděl v nějakém sprintovém náběhu, nebo v nějaké maximální rychlosti, což do české ligy je potřeba. Ukázal nicméně fotbalovou kvalitu a v první půli to na té jeho pravé straně fungovalo," uvedl Kozel. „Máme na té straně problém, protože Juroška je zatím mimo a drobný zdravotní problém má i Fillo."

tom, Sport.cz, Právo