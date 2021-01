Špatná zpráva pro Spartu, Krejčí má zlomeninu v obličeji. Fillo za faul nedostal ani žlutou

Pomsta řádně přitažená za vlasy. Ladislav Krejčí starší ve 30. minutě před střídačkami zajel do ostravského Martina Filla a právem si vysloužil žlutou kartu.

Zkušený hráč Baníku s odplatou dlouho nečekal. Ve 37. minutě si prakticky na stejném místě na Krejčího počkal a zezadu ho srazil k zemi. Sparťan se po drsném pádu na promrzlý trávník držel za obličej a byl v péči masérů a doktorů. Do druhého poločasu už nenastoupil.

ℹ️ Špatné zprávy. Laco Krejčí má po zápase na Baníku zlomenou spodinu očnice. Týmu bude v zápasech chybět předběžně v řádu týdnů. #acsparta pic.twitter.com/AhcvsGOBj5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 18, 2021

Rozhodčí Zelinka v tomto případě Fillovi neudělil ani žlutou kartu.

„Laco Krejčí má po zápase na Baníku zlomenou spodinu očnice. Týmu bude v zápasech chybět předběžně v řádu týdnů," oznámila Sparta v pondělí dopoledne na svém twitterovém účtu výsledek rentgenového vyšetření.

Frýdka před pěti lety poslal do nemocnice

Sparta cítí křivdu, že Fillo nedostal za faul s nepříjemnými následky ani žlutou kartu.

S obráncem Baníku má špatné zkušenosti. Před pěti lety, když byl Fillo ještě hráčem Teplic, dostal od disciplinárky stop na jedno utkání za to, že udeřil loktem do hlavy Martina Frýdka.

Zraněný hráč strávil tři dny v nemocnici a přišel o naději nominovat se na EURO do Francie. Trenér Pavel Vrba potvrdil, že mladý univerzál by minimálně v širší nominaci nechyběl, pokud by byl zdravý.