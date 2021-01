Dukla posiluje. Získala záložníka, který na podzim okusil i Evropskou ligu

Fotbalová Dukla odtajnila novou tvář do ofenzívy. Z Varnsdorfu zlanařila Jakuba Barace, který na podzim hostoval v Libeci a v modrobílém dresu nasál i atmosféru Evropské ligy. Pražský klub o příchodu čtyřiadvacetiletého záložníka informoval ve čtvrtek na svých oficiálních internetových stránkách.

Čtyřiadvacetiletý středopolař uzavřel na Julisce kontrakt do června 2023. „Mám radost, že jsem součástí Dukly. Přestup beru jako krok vpřed v mé fotbalové kariéře. Doufám, že svými výkony pomůžu dostat Duklu tam, kam patří, tedy do první ligy," uvedla nová akvizice dejvického klubu.

Barac patří k odchovancům Liberce, kde na podzim hostoval. Ve Fortuna lize nastoupil ke třem zápasům, na jednu minutu vyběhl i k souboji Evropské ligy na půdě CZ Bělehrad.

„Jsem rád, že se nám naskytla možnost Jakuba získat. Je to typ hráče, který zapadá do naší strategie, je silný na míči, chytrý fotbalista. Je mladý, takže má dobrý potenciál, ale zároveň už má také něco odehráno. Dukla ho dlouho skautovala a jeho výhodou je, že může hrát na více pozicích, což nám umožní větší variabilitu," prohlásil Jan Staněk, sportovní ředitel Pražanů.

Záložník Jakub Barac je novým hráčem Dukly ✍️



Více čtěte na webu 📲 https://t.co/xq6znS5VcL pic.twitter.com/ear8OqaE8X — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) January 21, 2021

„Dnešní fotbal směřuje k tomu, aby hráč uměl v jednom utkání zvládnout určité úseky hry na jiné pozici, než v jaké hraje v základním rozestavení, aniž by to hru mužstva ovlivnilo a Jakub by měl být v tomto směru velkým přínosem," dodal Staněk.